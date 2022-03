Aida Victoria Merlano habló del video íntimo de La Liendra al frente de él y esto fue lo que dijo

Luego de varios días de haber pasado la polémica del video íntimo en donde se filtró la relación de entre la Liendra y Dani Duke, muchos de los famosos y amigos de ellos los apoyaron y les dieron la fuerza necesaria para poder salir de la situación que como dijo Dani Duke, no fue fácil, pues a pesar de no publicar en redes sociales, le terminó afectando a ella y a la misma familia, pues la crítica no solamente fue para la pareja sino para todas las personas que los rodeaban.

El caso es que fue tanta la polémica que le preguntaron hasta Aida Victoria que pensaba sobre dicho video, a lo que ella respondió que no era la pareja de ella, por lo tanto no tenía nada por decir. Sin embargo, aprovechó que estaba en Medellin, al lado de varios influencers, entre esos la misma Liendra y Dani Duke, así que Aida salió en un video comentando la situación “Tan tocado ¿por qué se arrepintió?” afirmó mientras La Liendra le respondió “tan tocado no, a mi no me ofende lo que es mentira“A mi no me favoreció el ángulo, fue lo único” mientras los dos se reían, dejando claro que el tema está más que cerrado y por lo que vemos, ya no les incomoda en lo más mínimo.