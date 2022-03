Shaira habla y da su versión sobre su discusión con un policía

Desde hace un par de meses Shaira volvió al foco del mundo del entretenimiento pues la joven cantante fue bastante activa para hablar sobre el caso de su amigo Mauricio Leal, siempre en busca de hacer justicia y honrar la memoria de ‘Maito’, como le decía de cariño.

Sin embargo, volvió a dar de qué hablar gracias a una incómoda situación que vivió durante el día sin IVA, muy cerca al centro comercial Parque La Colina, debido a una fuerte discusión que sostuvo con un policía gracias a que se encontraba mal parqueada.

La joven intérprete comentó en un video compartido por medio de sus redes sociales que ella no era la única que se estaba ubicando en ese espacio, razón por la cual asegura haberse sentido atacada por el uniformado.

“Estaba parqueada en frente del centro comercial Colina, se supone que en esta calle hay carros que se parquean de vez en cuando. Puse las estacionarias, mi mamá fue a comprar unas cosas, se demoró solo 15 minutos, llega el policía acá a la esquina del carro a acosarme, que me corriera, que me corriera. Le dije: ‘Espéreme un momento que ya viene mi mamá”, comentó Shaira por medio de sus historias de Instagram, eso sí, no aseguró si había o no señalización que prohibiera que se estacionara allí.

Uno de los comentarios que más incomodó a la cantante por parte del policía fue que, según sus palabras, aseguró que la iba a hacer quedar mal por ser una figura pública. En ese orden de ideas llegó a sentirse acosada y amenazada.

“Qué bueno es grabar. Creen que porque tiene un uniforme verde tienen el derecho de violarle los derechos a uno. No, se equivocaron conmigo, se equivocaron de persona”, agregó.

Finalmente relató que más adelante se acercó otro hombre grabando la situación, el cual le dijo a ella que no tenía porqué llamarle ‘mantenido’ al policía, cosa que según Shaira es una completa mentira y que afortunadamente grabó toda la escena para poder demostrar sus comentarios.

“No sé de dónde salió ese señor, señor si es que se le puede decir a ese baboso, y dice que yo le estaba diciendo mantenido al policía. Pa’ que se mete en algo que no le compete, si quería la exclusiva pues ya se la dañé porque lo publiqué y tengo todo lo que sucedió grabado”, puntualizó.