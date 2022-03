Octavio Ocaña aparece en el trailer de la nueva temporada de Vecinos y emocionó a sus fans

Recientemente, Televisa ha lanzado un nuevo tráiler para la continuación de la exitosa serie “Vecinos” y luego de su salida, los seguidores de la serie y fanáticos de Octavio Ocaña quedaron sorprendidos al ver al actor en dicho trailer, lo cual ha causado gran sensación entre sus seguidores.

El nacido en Villahermosa, Tabasco supo ganarse el corazón de millones de fanáticos en toda Latinoamérica con su interpretación en la exitosa serie de Televisa, por lo que, su muerte acabó por dejar un enorme vacío entre los televidentes y por supuesto, estuvo rodeada de una enorme polémica que seguramente dará de qué hablar durante mucho tiempo.

Octavio Ocaña reaparece como Benito Rivers en el nuevo adelanto de Vecinos y conmovió a miles de fans

El nuevo adelanto de la exitosa serie juega mucho con el humor referencial mostrándonos a Benito Rivers dentro del trailer de la película ficticia “Toalla del Mojado 2″. Para los fanáticos de “Vecinos”, este nombre es muy familiar ya que, es la película de la cual nunca para de hablar Francisco Ríos, mejor conocido como Frankie Rivers.

El personaje interpretado por César Bono ha usado siempre “Toalla del Mojado” como su único recuerdo de éxito durante su carrera como actor y director que, lamentablemente está llena de fracasos y películas poco originales, pero ahora, se puede ver como su hijo ha decidido retomar el papel de su padre en una secuela.

La nueva aparición de Benita ha dejado claro que los productores de la serie cumplirán con su promesa de que el amado personaje se mantendrá vivo en la nueva temporada. Durante el adelanto se puede ver a Benito Rivers siendo un mesero mientras que, el mundo se encuentra en una situación post apocalíptica luego de que el planeta fuese golpeado por meteoritos.

En el tráiler ficticio también aparece la vedette Lyn May, quien es la última mujer del planeta, cosa que parece no gustarle mucho a Benito, por lo que termina el tráiler gritando. Este nuevo adelanto de “Vecinos” ha sorprendido a los fans, no solo por ver al personaje de Octavio seguir los pasos de su padre, sino por el simple hecho de verlo nuevamente en pantalla.

Si bien esta aparición del actor en el tráiler de “Toalla del Mojado 2: más seco que nunca o la rebelión de las máquinas… de escribir” ha llenado de esperanza a los fans, está por verse qué tanto podremos ver de él durante esta temporada 12. Lo poco que se sabe es que el personaje quedará relegado a un papel muy secundario.

Querido Octavio Ocaña, ese momento cuando ambos nos conocimos y teníamos 8 años de edad, pasaste por mucho, mucha gente te juzgaba solo por ser pelirrojo. Fuiste una gran persona, Dios estará feliz de tener un ángel como tú junto a él. 🤍🤍 pic.twitter.com/3aeMq1Vsah — IsaacMaLoza (@BnsHelsing4758) March 4, 2022

La presencia de Octavio se hará con las pocas escenas que se llegaron a grabar previstas a la muerte de Octavio. Lo que sí ha quedado claro es que los productores de la serie planean darle la mejor despedida posible al actor que entregó gran parte de su carrera y su vida a formar parte del elenco.

La nueva temporada de “Vecinos” llegaría muy pronto y con ella el adiós a Octavio Ocaña

Hasta el momento no se ha revelado como planean los guionistas manejar la pérdida del personaje, quien con el paso de los años comenzó a tomar cada vez más peso en la trama, por lo que, los fans deberán esperar hasta el 27 de marzo, día en que se comienza a transmitir la nueva temporada a través del canal de las estrellas.

Otra cosa que preocupa a los fans es el actual estado de salud de Cesar Bono, quien actualmente se encuentra en terapia intensiva a causa de una hemorragia.

Te recomendamos en video