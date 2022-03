Sasha Sokol se desahogó y habló del duro abuso que sufrió con Luis de Llano durante su relación con apenas 14 años

Sasha Sokol decidió hablar finalmente de la relación que mantuvo con Luis de Llano cuando era integrante del grupo Timbiriche y apenas tenía 14 años y él 39 años.

El productor habló recientemente de su gran amor por la cantante y aseguró que fue ella quien decidió ponerle fin a su romance.

“Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente. Yo fui el que de repente agarró un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una suerte de imagen paterna, creo que por ese lado fue”, dijo durante entrevista con Yordi Rosado.

Tras sus declaraciones Sasha decidió romper el silencio y aclarar que fue víctima de un abuso por su parte al ser menor de edad cuando surgió la relación.

En el marco del Día de la mujer utilizó su cuenta en Twitter para contar su gran verdad mediante un comunicado donde comparó su situación con la vivida por muchas mujeres.

Mencionó que se debe acabar que existan más hombres como el productor, por quien se culpó de lo que había sucedido y quien se ha encargado de manipular la verdad.

“Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, dijo.

Asimismo, dejó claro que solo era una niña cuando inició su relación.

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, continuó.

Para la artista, no solo fue difícil a travesar el romance sino también las pérdidas que sufrió, como la de Fernando Diez Barroso, quien era pareja de su madre Magdalena Cuillery y alto ejecutivo de Televisa, empresa que la lanzó al estrellato.

“Fernando me desadoptó. Literalmente, me desadoptó —al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra “desadoptar” no existe en el diccionario—. Ésa fue la primera gran pérdida de mi vida. Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida”, continuó.

