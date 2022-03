Residente asegura que J Balvin se muere de la envidia por el éxito de Bad Bunny

Al parecer el agua no baja entre J Balvin y Residente, pues ahora, en medio de la pelea, sale a relucir el mismo Bad Bunny, amigo en común de los dos cantantes, pues incluso, cuando en un en vivo el puertorriqueño afirmó que de la única forma que su amistad con Bad Bunny terminaría, sería por el mismo J Balvin.

Más allá de lo que hemos visto en redes sociales, no sabemos que es lo que realmente pasó o pasa entre los dos famosos, lo que realmente hemos podido ver es que es una relación totalmente fracturada y a pesar de los comentarios de muchos de sus colegas llamando a La Paz, las cosas no parecen llegar a ese punto.

Ahora, para Molusco Tv, un programa de Puerto Rico, Residente de nuevo ha nombrado al colombiano y no de la mejor forma, pues de hecho afirmó que a Balvin la envidia se le veía “Benito está haciendo historia, por eso yo lo respeto, yo me alegro por el éxito que tiene, cuando empezó a hacer estadios dije ‘Qué cabr*n’, sus números van acorde con los de sus boletos, él lleva varios años haciendo historia y no va a llegar nadie más en mil años luz o en esta época. Él no me debe nada y cuando él hace cosas por mí yo no le debo nada, yo no voy por negocio, yo me siento contento yendo y viéndolo triunfar, pero J Balvin no se siente contento por verlo triunfar, no está contento con los triunfos de Benito, estoy seguro, ese cabr*n le tiene una envidia enorme” Por supuesto dichas palabras han dejado a todos con la boca abierta.

Ante esto, J Balvin no se ha referido directamente y al verdad no creémoos que lo haga, más allá de enviar mensajes de paz y cariño como siempre lo ha hecho.