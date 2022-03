El duro golpe que se dio Greeicy Rendón al caerse en el escenario

La cantante, a pesar de estar en un embarazo avanzado, decidió seguir con su gira, pues ella quería mantener esa cercanía con todos su seguidores y que fueran testigos de la hermosa espera que lleva, sin embargo, sabemos que los riesgos son altos, pues durante los show puede que pasen accidentes que pongan en riesgo su bebe, pero a pesar de ello, ella ha decidido no parar con su trabajo, que es lo que más le gusta.

Hace poco, en su ultima presentación, la cantante subió con un traje blanco que la hacía lucir espectacular al igual que su barriguita, sin embargo, mientras estaba arriba, confesó que había sufrido un gran golpe “Yo creo que está de moda caerse en el escenario, ustedes no me vieron. Me caí y me di tremendo totazo, pero espérate te digo una cosa, Dios está arriba, adelante, atrás, cuidándome, yo entré a cambiarme y dije Dios mío, qué acaba de pasar, no entendés cómo mi cuerpo reaccionó, pero me caí y esta rodilla la tengo ahí, pero no pasó nada” afirmó la colombiana.

Afortunadamente, como lo relata ella, no pasó a mayores, a parte del dolor en la rodilla que igual no la detuvo para dar un show de altura .