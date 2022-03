La pareja de cantantes que se encuentra esperando a su primer hijo, anunció el ‘Amantes Tour 2022 Att: Amor’, y a pesar de el estado de embarazo de Greeicy, manifestó que uno de sus sueños era subirse a un escenario estando en embarazo.

Su sueño se hizo realidad pero con un pequeño desliz en medio de un concierto del tour. Una caída antes de subir el escenario, fue el suceso que manifestó y que los espectadores del concierto grabaron.

Con el humor característico de la caleña, relató que estaba de moda caerse en el escenario, ya que ella también se había tropezado y se había dado un ‘totazo’, Rendón verificó con el público que estaba cerca al escenario si la habían visto, a lo que ellos respondieron ‘Si’

“Yo creo que está de moda caerse en el escenario, me caí ahora, ¿ustedes me vieron? Severo totazo que me di allá. Dios, Dios mío, es que Dios es precioso, está arriba, abajo, adelante, atrás, cuidándome. Yo entré a cambiarme y dije: Dios mío, ¿qué acaba de pasar? No sabes cómo mi cuerpo reaccionó, pero qué lindo, o sea, no pasó nada, pero me caí”, reveló en las palabras que dio durante su show.

Sin embargo y para tranquilidad de los seguidores de la cantante, se encuentra en perfecto estado de salud.

La caida de Greeicy en pleno concierto