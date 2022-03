Por estas razones Renée Zellweger no pudo dejar pasar la historia que inspiró The Thing About Pam

Renée Zellweger en The Thing About Pam.

Renée Zellweger no ha hecho muchos papeles para la televisión, pero cuando se enteró de la historia que inspira The Thing About Pam no podía dejar pasar la oportunidad para desarrollar y protagonizar esa serie.

Zellweger conoció esa historia en 2019, cuando empezó a escuchar el podcast de Dateline The Thing About Pam, que narraba los acontecimientos de Pam Hupp, una mujer que parecía una vecina promedio y amigable y que terminó envuelta en un escándalo de asesinato.

Betsy Faría, la mejor amiga de Hupp, fue asesinada en 2011 y arrestaron a su esposo, Russ, quien fue exonerado en 2015. A partir de ese momento la atención se centró en Hupp, quien fue condenada por asesinar a un extraño, Louis Gumpenberger. Y eso es solo parte de la historia que llamó la atención de Zellweger.

“Creo que mi mandíbula estaba en el volante”, dijo Zellweger a Entertainment Weekly sobre su primera reacción al escuchar el podcast. “Eso es lo que pasa: no puedes creer los hechos que rodean este caso. ‘Absurdo en aumento’ es como lo describiría”.

La actriz, de 52 años, llamó a su socia Carmella Casinelli para investigar más sobre la historia, que era tan descabellada que parecía falsa. Pero resultó tan llamativa que decidieron fundar su propia casa productora, The Big Picture Co., para desarrollar este proyecto.

“Parecía un buen momento para comenzar. contando historias que encontré interesantes y para desarrollar material, no solo para mí, sino para cosas que me gustaría ver hechas”, dijo Zellweger, quien tampoco desaprovechó la oportunidad para protagonizar la serie interpretando a Hupp.

“Todos conocemos a esta señora. La vecina, el miembro de la comunidad que es muy útil. Eso es lo que lo hace tan interesante”, explicó. “Es la sorpresa de la naturaleza complicada de su personalidad”.

The Thing About Pam, nombre que tomaron del podcast que la inspiró, es una serie limitada de seis episodios que transmitirá NBC desde el 8 de marzo.