Según Shakira esta es la razón por la que pelea con Gerard Piqué

Shakira se ha convertido en una de las celebridades que más se han tomado las redes sociales durante los últimos meses, de hecho, cada publicación de la barranquillera se lleva casi de inmediato miles de interacciones en la web por sus millones de seguidores.

Podría interesarle: Andrés Cepeda le dice adiós a Islamorada

Recientemente la intérprete de ‘Antología’ comentó por medio de un pódcast la razón por la que ella y su pareja, el futbolista Gerard Piqué se han visto envueltos en algunas discusiones.

La razón por la que Shakira y Piqué han llegado a discutir:

“Mi pobre marido, mi novio, como quieras llamarlo, tiene que esperarme tanto tiempo. Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española”, aseguró.

Así mismo, aprovechó el momento para dar a conocer que también ha tenido la fortuna de mejorar ciertos aspectos de su vida tras haberse cruzado con el futbolista.

“Me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. (...) Las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”, agregó.

No deje de leer: Esta sería una pista más que confirmaría que Lina Tejeiro si está con Andy Rivera

“Siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo. Así que he perdido completamente la noción del tiempo”, concluyó.

Cabe destacar que la barranquillera y el español se conocieron durante la grabación del video del ‘Waka Waka’, canción oficial del mundial de fútbol Sudáfrica 2010, torneo donde de hecho, Gerard se alzó como campeón.