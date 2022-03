Nuevo capítulo en la polémica entre J Balvin y Residente

En octubre del 2021 se vivió una de las polémicas que más ha estallado las redes sociales entre dos grandes representantes del género urbano: J Balvin y Residente luego de que el colombiano hubiese hecho un llamado a los artistas urbanos para no ser parte de la ceremonia de los premios Grammy, sin embargo, todo parecía estar bajo control de unos meses hacia acá.

No obstante, el puertorriqueño aprovechó sus redes sociales para volver a enviar un mensaje a un artista al que le llamó ‘influencer urbano’ quien según su relato, lo está tratando de contactar para impedir que lance una canción en la cual menciona muchas de las cosas que suceden en la industria musical.

El nuevo mensaje de Residente

“Cuando te metes con ‘influenciadores urbanos’ esto es lo que pasa: en estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. Ahí hablo de muchas cosas que son importantes para mí dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano, y desde que se enteró que le estoy tirando no ha parado de llamar a todo el mundo para intentar detener el tema”, fueron las palabras del ex integrante de Calle 13.

Además, comentó que será la gente la encargada de decidir si ese tema debe salir o no y en qué momento hacerlo, no una posible demanda con la que además ha sido amenazado.

“¡Todo esto por una tiradera que ni siquiera es completamente para él! Al final, no me importa si me demandan o si no me ponen en las playlist, a mí no me importa ser el número uno en nada que tenga que ver con la payola. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavo más de la industria ¡Yo no se la tuve que mamar a nadie para estar donde estoy!”, agregó.

Vea aquí el video publicado por Residente