Estas son las zapatillas de cinco millones de pesos que compró ‘Epa Colombia’

La reconocida influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’ compartió por medio de sus redes sociales un nuevo lujo que decidió darse.

La ‘reina de las queratinas’ decidió comprar en una exclusiva boutique unas zapatillas de la marca Dolcce Gabbana y compartió la noticia por medio de sus historias de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores.

“Antes de decir ¡ay tan creída, ya tienes plata!, lo mismo que me dicen siempre, el mes pasado, en febrero, regalé 40 millones de pesos. Este mes no voy a hacer transferencias, me voy a encontrara con la Jesuu y vamos a comprar muchas maletas y útiles escolares”, afirmó en el video.

Así mismo, la empresaria confirmó el precio de las zapatillas previo a finalizar su compra, en ese momento, el vendedor le indicó que el costo era de cinco millones de pesos, reafirmando una vez más su deseo de adquirir este lujo.

Vea aquí las historias de ‘Epa Colombia’