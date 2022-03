Conozca a los super humanos amazónicos que llegarán a Desafío The Box

Conozca a los amazónicos que serán parte de los 44 participantes que se enfrentarán a las duras pruebas físicas dentro del programa para avanzar en el reality y poder estar más cerca de los 1.400 millones de pesos en juego en premios.

Emily Daniela Munera Vélez

Emily tiene 21 años y como buena amazónica siente que la fuerza está en su interior, para ella las apariencias engañan y un claro ejemplo es ella misma, pues aunque su contextura es pequeña, ha logrado destacarse en todas las disciplinas deportivas que se ha propuesto.

Es oriunda de Mocoa, capital del Putumayo, y actualmente estudia Fonoaudiología. Ama el crossfit y el gimnasio, disciplinas que la hacen muy feliz deportivamente hablando. Se define como una mujer humilde, amable, bondadosa, disciplinada y apasionada. Uno de sus retos más grandes era ser parte del Desafío The Box pues considera que esto le trasmitirá mucha alegría a su familia y a su región, pero sobre todo mucho orgullo.

Instagram: @danimunera

Luis Hernán Mosquera Chamorro “El leticiano”

Desde que recuerda, el fútbol ha sido su pasión y motor de vida, tanto, que logró convertirse en futbolista profesional y campeón con el club Los millonarios de la Liga de fútbol profesional colombiano en 2012.

Este amazónico de 32 años, practica acondicionamiento físico a través del fútbol y del gimnasio lo que lo ha llevado a desarrollar una gran agilidad y resistencia. Dice tener buen humor, aunque es poco expresivo.

Su comida favorita es el pescado con patacón y a futuro quiere sacar adelante su proyecto de fútbol con los niños de la capital de las amazonas. Luis Hernán considera que sus mayores virtudes o cualidades, son su amabilidad, su bondad, su disciplina y el buen liderazgo.

Instagram: l6mosquera

Otoniel Tonguino García

Este oriundo de Puerto Leguizamo, en el Putumayo, es un orgulloso hijo de su etnia indígena, los Murui-Muina. El deporte y el ejercicio han sido parte esencial de su vida desde niño, siendo el rugby su mayor pasión desde hace 5 años.

Este amazónico, de 24 años, también practica atletismo, taekwondo, boxeo y muay thai, disciplinas que le han otorgado una gran agilidad y coordinación corporal. Actualmente cursa estudios de Derecho en la Universidad de la Amazonía, en Florencia.

Dentro de sus marcas personales está: Campeón torneo rugby seven Santa Cruz Popayán 2019, Campeón torneo rugby seven Oro Verde I Florencia 2018, Campeón torneo rugby seven Oro Verde II Florencia 2019, Subcampeón torneo rugby XV, entre otros.

¡En el Desafío The Box quiere dejar en alto el nombre de los Amazónicos!

Instagram: @muruiotg97

Leidy Xiomara Alfonso Aguirre “Xiomy”

Leidy Xiomara de 31 años es una digna y orgullosa representante de San José del Guaviare. Esta mujer, que se considera 100% competitiva, es exreina de belleza y modelo fitness, practica tenis y golf y se acondiciona físicamente entrenando crossfit.

Además, es Fisioterapeuta, Administradora de empresas y empresaria. Se define como una mujer amable, generosa y comprensiva, así como analítica, determinada y siempre piensa en su futuro.

Instagram: @xiomara.alfonso