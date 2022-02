En señal de apoyo a Ucrania Giorgio Armani desfiló sin música en Milán

Con motivo de la Semana Femenina de la Moda en Milán, Italia, son diversas marcas exclusivas las que se dejaron ver en las distinguidas pasarelas para mostrar lo último de sus campañas y temporadas.

El excluyente universo de la moda se ha reunido desde el pasado miércoles 23 de febrero para asistir a más de 60 desfiles y 100 presentaciones y eventos, dónde se han podido ver desfilar las propuestas de marcas como Fendi, Prada, Gucci, Trussardi, Emporio Armani o Tod’s.

Una modelo camina por la pasarela en el desfile de Sophia Nubes durante la Semana de la Moda de Milán, en Italia. Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Una de ella es por supuesto la casa de moda italiana, Giorgio Armani, quién cerró el evento este domingo 27 de febrero (es habitual que sea la gran marca que clausure la Semana de la Moda de Milán) con una de las presentaciones más emotivas de toda la semana.

La exposición de la colección fue lucida por diversas modelos en una pasarela con absoluto silencio, un gesto con el que el diseñador quiso mostrar su solidaridad con el pueblo ucraniano.

Giorgio Armani con la senadora italiana Liliana Segre Foto: Reuters/Alessandro Garofalo

Armani solidario

En declaraciones post evento de su temporada 2022-2023, Giorgio Armani se mostró bastante preocupado por la situación bélica por la que está atravesando dos naciones europeas. pero que afecta al mundo entero.

“Mi decisión de no utilizar ningún tipo de música se tomó por respeto a todas las personas implicadas en la tragedia que se está produciendo en Ucrania. Lo mejor que podemos hacer es demostrar que no queremos celebrar nada porque hay algo que nos perturba”, comentó el afamado diseñador italiano.

Mario Biondi siguió los pasos de Armani

Otro personaje público italiano como lo es el cantante y compositor Mario Biondi, dio un gesto importante en contra de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ayer domingo 27/02 anunció por medio de una publicación en su red social, Twitter, la cancelación de un concierto programado para el 8 de marzo en la ciudad de Moscú, en solidaridad con Ucrania.

“Decidimos cancelar nuestro concierto del 8 de marzo en Moscú. Quisiera expresar mi solidaridad con el pueblo ucraniano, con el que me he encontrado a menudo en mis conciertos en las ciudades que actualmente viven el horror de la guerra. La música es intrínsecamente un mensajero de paz y belleza y no podemos aceptar lo que está sucediendo”.