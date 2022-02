Sebastian Yatra ha criticado fuertemente el anillo que le dio Christian Nodal a Belinda

Sabemos que una de las relaciones que menos esperábamos acabaran, terminó y todos los momentos y fotos románicas que nos dejaron, quedaron en el pasado, dejando atrás quizá esos regalos materiales que se dieron y fue precisamente lo que criticó Sebastian Yatra, pues el cantante afirmó que el no estaba de acuerdo en dar regalos tan costosos porque pasaban este tipo de cosas, se separaban y ahí quedaba todo lo que se habían dado.

Christian Nodal no tuvo reparo con su nota Belinda, pues hasta donde nos dejó saber siempre daba lo mejor de si para ella, además que varios afirman que incluso le dio una casa. El caso es que para Yatra eso no debía ser así, pues dar tanta plata por un regalo no valía la pena, pues recordemos que el anillo que le dio Nodal a Belinda estuvo al rededor de 3 millones de dólares.

“Yo regalo libros y cosas con significado. Nunca he dado un regalo tan caro. Creo que es algo que aprendí de mi papá de pequeño, cuando me contaba la historia de amor con mi mamá. Creo que el amor es algo que, cuanto más significado le puedas dar alejándolo de las cosas materiales, más bonito va a ser” afirmó el colombiano dejando claro que para el las cosas materiales no importan y que definitivamente le queda como experiencia a no regalar cosas tan costosas.