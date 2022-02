‘Inmortales, the Beetles, el espíritu de los Beatles’

Cuando se habla de bandas tributo, muchas personas suelen ver esto como una burla a su artista favorito, no obstante, lo que realmente se busca es mantener vivo el legado de algunas de las bandas más importantes de la historia de la música.

Partiendo de este concepto, es innegable que una de las agrupaciones más importantes en el rock, y no solo hablando desde los sonidos, sino también desde lo social y disruptivo para la década de los 60, fue la banda The Beatles que, de hecho, podría decirse es una de las que más bandas tributos ha inspirado alrededor del mundo.

‘The Beetles’ llega desde Argentina hasta Colombia y es una de esas bandas que buscan dar a conocer el trabajo que en su momento hicieron John, Paul, George y Ringo con un show largo que promete dar vida nuevamente a ‘los 4 de Liverpool’ por medio de un viaje que atraviesa toda su discografía.

P: ¿Cuál es el mayor reto al momento de homenajear a una banda tan grande como lo es The Beatles?

R: Uno de los mayores retos es con los chicos, que conozcan la música de The Beatles, yo (bajista de la banda) tengo una nena de 6 años y me siento orgulloso cuando ella me dice Paul. Me dice “tú eres Paul” y yo le respondo “no, no lo soy, solo me visto como él”, pero ella le dice a todos sus amigos del colegio que yo soy Paul McCartney. Pero si, los nenes son el mayor reto, porque los grandes ya conocen a los Beatles.

P: ¿Cómo llega a ustedes la idea de hacer un tributo a The Beatles?

R: Bueno, bandas tributo a The Beatles existen desde que ellos todavía estaban vigentes. Se nos ocurrió gracias a un empresario que había en Argentina y que ya falleció, juntando a los mejores personajes de muchos tributos, el mejor John, el mejor Paul, Ringo, George, y ahí, en el 2008, empezamos. Luego falleció el productor y conocimos un mánager en Brasil que nos llevó para allá y nos dijo que debíamos trabajar de miércoles a domingo. Así estuvimos trabajando durante casi ocho años. Recorrimos todo el sur de Brasil, eso es mucho territorio. Cuando íbamos a las ciudades chicas, de 30.000 habitantes, todos iban a vernos y nos recibían como si fuéramos los Beatles, nos daban el mejor hotel, el intendente nos invitaba a su casa. Esto es algo que yo le agradezco a la banda y a su legado.

P: ¿Han podido coincidir en algún momento con Paul McCartney que es el que sigue vigente en la industria?

R: En el año 2010 nos encontramos en Portoalegre y nos dijo que éramos uno de los mejores tributos que había escuchado. Nosotros podemos decir que somos los mejores, pero no tendría sentido, seamos realistas. No existe el mejor tributo, hay muchos y todos trabajan con demasiado respeto. En ese año tuvimos la oportunidad de hacer la divulgación del show de Paul en Portoalegre, él iba por primera vez y la gente estaba enloquecida. En qué consistía la divulgación, nosotros íbamos tocando por toda la ciudad en un camión mientras les decíamos a las personas que ya estaban las entradas disponibles. Casualmente nos hospedamos en el mismo hotel en el que se iba a hospedar Paul.

En la primera noche hubo una reunión de bienvenida y nosotros estábamos ahí, Paul no bajó, él estaba en su habitación pero su banda si bajó, apareció una guitarra y empezamos todos a tocar. Ahí les dije que mi sueño era conocer a Paul personalmente, además quería que me firmara el bajo, conocer a Paul y tener un bajo firmado por él era todo un sueño, pero me dijeron que inicialmente no porque la gente solía vender esos instrumentos y Paul no estaba de acuerdo. Yo les dije que nosotros estábamos haciendo la divulgación del show, que veníamos desde Argentina y se comprometieron a hablar con el mánager. Él vino y era un tipo gigante que me dijo que no por medidas de seguridad, así que le dije que si podía escucharnos, le entregué un CD diciéndole que era con todo el respeto y que no queríamos salir a comercializar ese material, nuestra propuesta era solamente en vivo

A la mañana siguiente, el mismo tipo bajó y me dijo que a Paul le había encantado, que era uno de los mejores tributos y que estuviera tranquilo porque me iba a firmar el bajo. A la tarde, bajó a tener un encuentro con sus fans en el hotel, habían como 5.000 personas. Pasó frente a mí, me saludó, todo parecía el año 64, parecía Beatlemanía. En un momento se acercó a mí, tomó mi bajo, me lo firmó, me da la mano, me hace señas diciendo ‘guárdalo’, de inmediato llegaron algunas personas a ofrecerme 20, 30.000 dólares. Pero no, no tiene valor comercial.

P: ¿Qué expectativas tienen con su llegada a Colombia?

R: Esperamos un público bastante exigente, nuestro show se caracteriza por ser largo, de dos horas y media por lo menos. Ya nos hemos acostumbrado a eso porque en Brasil un show no puede durar menos de tres horas, si dura menos, no te pagan. Aunque los shows actuales de Paul duran tres horas.

The Beatles tiene muchos clásicos, si agarras un disco de The Beatles, seis temas son buenos, ahora, son ocho discos, son muchos clásicos es mucha música y eso esperamos llevarles a Bogotá, Manizales, Medellín y Bucaramanga.