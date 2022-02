“Envidioso, no merece nada”, el mensaje que Mauricio Leal le dejó a su hermano Yhonier Leal

Después del mediático caso que involucró el homicidio de Mauricio Lean y su madre Marleny Hernández.

Muchos los datos y acontecimientos han ido saliendo a la luz después de conocerse la sentencia en prisión que deberá cumplir Yhonier Leal mientras se espera la audiencia de condena.

En esta oportunidad a tía de los hermanos Leal, María Hernández, señaló que Yhonier comenzó a sentir rabia con Mauricio debido al fracaso de su carrera profesional.

“Le gustaba mucho la plata, pero no tenía mucho éxito. Se sentía menospreciado porque su hermano subió y él no. Se sentía estancado, pues no tuvo las mismas bendiciones que Mauricio”, Mencionó María en conversación con Noticias RCN.

“Mauricio llegó y me dijo: ‘Vea tía, yo a mi hermano no le tengo pesar de nada. Él tiene que trabajar porque es un perezoso, es un envidioso y no se merece nada. No se merece nada de lo que yo tengo’”, agregó.