Ya salió la primera concursante de MasterChef y no conocerá la cocina del programa

Los tres primeros episodios de MasterChef han estado bien interesantes, pues más allá de darnos la oportunidad de conocer un poco más de cerca y en la personalidad de muchos de nuestros famosos, hemos podido apreciar las mismas habilidades para cocina que tienen, además de como llevan sus lazos de amistad con el resto de participantes.

En el episodio de anoche pudimos ver como más allá de la presión y el afán, entre mujeres se ayudan y se dan ánimo, pues vimos el momento en el que llegó Pamela Ospina a la competencia con un poco de desventaja, pues el resto ya había tenido la oportunidad de trabajar en equipo y conocer no solamente la cocina, sino las habilidades de los demás, por eso mismo, varias compañeras de Ospina cuando la vieron un poco embolatada, la animaban y le daban consejos para que ella pudiera sacar el plato adelante.

En dicha competencia, los que habían quedado con delantal negro tuvieron que enfrentarse por su permanencia en MasterChef preparando un plato del mar como lo quisiera. En la competencia una clara competidora fuerte y una de las que resalto, fue precisamente Aida Morales, quien presento un plato que encantó a todo el jurado.

Pero por desgracia quien no corrió con la misma suerte fue su compañera Natalia Ramirez quien fue la criticada y expulsada del concurso “Desafortunadamente fuiste la persona que más errores cometió, empezando por dejarle las barbas a los mejillones y el huevo duro con el ceviche, nada que ver y mucho menos una mandarina entera” afirmó el chef Raush quienes recalcaron y la pusieron como ejemplo para todos sus compañeros, que finalmente no cocinan para ellos mismos sino para los demás, lo cual no es solo pensar “¿Que me gusta a mi?” sino en los demás.

La actriz compartió en sus redes sociales el agradecimiento hacia el programa y sus compañeros “Gracias de todo corazón por sus mensajes de apoyo. Los aprecio mucho. Fue una experiencia maravillosa donde compartí con personas increíbles, gracias gracias y hasta la próxima”