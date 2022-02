Yo me llamo VS MasterChef Celebrity ¿Quién tuvo el mejor rating?

‘Yo Me Llamo’ será transmitido los sábados en el horario de MasterChef Celebrity Referencia

El canal RCN regresó este lunes con el reality de cocina donde los famosos ponen a prueba sus habilidades culinarias para poder competir por los 200 millones de pesos.

Eran muchas las expectativas que se tenían al respecto, ya que durante el 2021 MasterChef se mantuvo en punta del raiting ya que manejaba un horario distinto lanzando al aire el programa los fines de semana a las 8:00 pm.

Ahora desde que se conoció la nueva apuesta en su franja de lunes a viernes a las 8:00 pm entra en directa competencia con ‘Yo me llamo’ del Canal Caracol dando una pelea de frente por el rating, y ya que el programa se encuentra en su recta final, entraría próximamente a enfrentarse con ‘El desafío: The Box’ en su segunda temporada en ese formato debido al COVID-19.

Lea también: ¿Qué pasó en el primer capítulo de MasterChef 2022?

Pero ¿Cómo le fue a MasterChef en rating en comparación con Yo me llamo?

De acuerdo con la cuenta de Twitter ‘rating Colombia’, al parecer no le fue muy bien a MasterChef como era de esperarse por la gran expectativa, ya que estuvo 5 puntos por debajo de Yo me Llamo, dejando a los programas de la siguiente manera: Yo me llamo (15) MasterChef Celebrity (8)