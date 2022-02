History estrena nuevos episodios de la octava temporada de ‘El socio’

HISTORY presenta nuevos episodios de la octava temporada de EL SOCIO, la serie en la que el empresario inversor Marcus Lemonis convierte en realidad los sueños de emprendedores y ayuda a reflotar a distintas compañías que afrontan situaciones complicadas o que están al punto de la quiebra; bajo un contexto inédito por la pandemia.

Este martes 15 de febrero, HISTORY realizó un exclusivo evento virtual para más de 150 periodistas de la prensa latinoamericana que contó con la participación de Marcus Lemonis, el empresario protagonista de la serie, quien habló del éxito de “El Socio”, su carrera y su vida personal actual.

“Lo que yo hago es tratar de encontrar oportunidades para enseñar una lección y que otros empresarios o empresarias puedan comprender qué tienen que hacer o no hacer para tener éxito”, confesó Lemonis en la conferencia, quien además contó lo que significa haber realizado ocho temporadas en la serie. “Durante los nueve años que hemos estado haciendo el programa, creo que lo que ha cambiado más que nada es la expectativa que tiene la gente. Vivimos en este mundo donde los mejores emprendedores, los mejores empresarios, las mejores personas son personas que se despiertan todos los días y trabajan por cada cosa que tienen. Y he notado que en los últimos años, hay ciertas personas que esperan que algo suceda sin esforzarse. Y estoy aquí para decirles que, ya sea en mi programa o en la realidad, mi expectativa es que la gente ponga el esfuerzo, que ponga el tiempo, que asuman el riesgo y hagan el trabajo”.

En la octava temporada de “El Socio”, Lemonis visita ocho empresas, cada una de las cuales enfrenta desafíos diferentes y únicos durante estos tiempos sin precedentes. Con el principio de sus 3P (Personas, Procesos, Productos), Lemonis evalúa cada negocio y traza un camino a seguir.

“Creo que la P más importante para mí siempre han sido las “personas”. Y me siento bendecido de que mi madre me haya enseñado que la gente era lo más importante y creo que esa mentalidad se hizo aún más importante durante la pandemia. Porque no se trata solo de proteger tu negocio. También se trata de proteger a tu familia que vive del negocio. Si no tienes personas, no tendrás empleados y no tendrás clientes. No importa qué tan buena sea tu limonada o qué tan buenos sean tus servicios de plomería: Sin personas, no tienes empresa.”

Cuando Marcus Lemonis no dirige su empresa multimillonaria, Camping World, busca negocios en apuros que están desesperados por dinero en efectivo y listos para llegar a un acuerdo. En cada episodio de una hora de ‘El Socio’, Lemonis hace una oferta que es imposible de rechazar: su dinero por una parte del negocio y un porcentaje de las ganancias. Y una vez dentro de estas compañías, hará casi cualquier cosa para salvar el negocio y obtener ganancias; incluso si eso significa despedir al presidente, promover al secretario o hacer el trabajo él mismo.