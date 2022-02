Johnny Depp deja atrás su pasada para iniciar una “nueva vida”

Johnny Depp enfrentó una dura caída en su carrera como actor tras el polémico divorcio que enfrentó con Amber Heard quien lo acusó de haberla agredido verbal y físicamente.

Además, de la pésima gestión de sus finanzas y las demandas que, en consecuencia, recibió de sus contadores.

El actor reconocido por películas como ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’ ha perdido numerosos contratos en Hollywood luego de ser vetado mientras trata de limpiar su nombre.

Lo cierto, es que Depp cuenta con una gran fanaticada que espera ansiosa volver a verlo en escena y se prepara para volver con todo.

Luego de su aparición en el festival de cine de San Sebastián, recibió esta semana la Medalla de Oro al Mérito que concede el estado Serbio en su gran día nacional.

El famoso recibió elogios por parte del presidente del país, Aleksandar Vusic, al destacar su larga trayectoria y también por contribuir a la promoción turística de Serbia con su película ‘Minimata’, estrenada en 2021 y rodada fundamentalmente en territorio serbio.

De esta manera, aprovechó el momento para asegurar que está preparado para iniciar una “nueva vida”, seguramente alejado de los escándalos públicos como los que protagonizó en los últimos diez años.

“Estoy muy cerca de una nueva vida, y me gusta. Me gusta volver a los inicios y me encantaría que este comienzo empezara aquí mismo”, declaró.

— Jhonny Depp