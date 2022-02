James Rodriguez aclaró por fin si tiene algo con Karol G o no

Luego de conocerse la ruptura entre Anuel AA y Karol G, cada uno de los cantantes decidió tomar su camino personal aparte, también por supuesto respecto a sus relaciones amorosas, por eso, hace algunos meses se viene rumorando que Karol G se ha visto bastante cercana al jugador de futbol James Rodriguez, lo que para muchos es la evidencia clara de que los dos famosos tienen un romance, además de llevar el mismo color de cabello.

Sin embargo, luego de varios meses, por fin James decidió romper el silencio frente a la situación y por medio de una transmisión en Twich aclaró el asunto “No, no, no. Estoy soltero ahora muchachos. Ya les dije: ‘no crean en todo lo que les dicen’” estoy soltero, no esta en ninguna relación con nadie, estoy solo y recibiendo hojas de vida. hojas de vida al twitter, Instagram y Facebook de James Rodriguez” Por supuesto dichos comentarios lo afirmó de forma muy jocosa, dejando claro que efectivamente Karol G no hace parte de su vida sentimental y se trataría solamente de una amiga.

James Rodríguez abrió su corazón y volvió a hablar sobre su situación sentimental…



¿Karol G? ❌❌ pic.twitter.com/UK94uDP8sc — Bolavip Colombia (@BolavipCo) February 20, 2022

En los comentarios leídos a través de las redes sociales, algunos estaban felices de escucharlos y otras no mucho y de hecho les hubiese gustado verlos juntos “Y si está con ella cuál es el problema?, karol Es hermosa y el es todo un galán harían bonita pareja” “Con la persona que este James esta bien, lo importante es que rinda en la Selección y si estar solo le va ayudar, que vivia el “Soltero Feliz”…” se podían leer algunos mensajes, haciendo este último referencia a la Selección Colombia