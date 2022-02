“Soy Gregoria”: esta es la parodia del documental de Georgina Rodríguez

“Hola, Soy Gregoria, y desde que me casé con Juanillo mi vida ha cambiado. Yo era una mujer normal y desde que estoy con él todas me envidian”, expresa la cordobesa con gestos coquetos. Seguido habla su marido rodeado de sus siembras. “Soy Juanillo, todo esto que véis aquí es mío”.

Los graciosos videos de la pareja de ancianos cordobeses se han viralizado en poco tiempo, ya que parodian al documental “Soy Georgina” que narra los lujos del día a día de la modelo y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez. La producción, que se incluye entre los contenidos más vistos en Netflix, le han ganado críticas a su protagonista señalada de frívola.

Uno de los videos más populares de Gregoria y Juanillo muestra la rutina de la pareja y sus “lujos”. Mi mujer es la más sencilla”, dice el anciano mientras su esposa muestra el tractor donde se pasea. “Pasé de ir andando a un descapotable, es normal que sea la envidia del pueblo”.

Pero Juanillo no deja destacar la humildad de su esposa. Mientras insiste en en que ella se conforma con muy poco, Gregoria presume su camisa de 50 euros. “Porque puedo”, exclama. El esposo repite: “Lo que más me gusta es que es muy humilde”, a lo que ella contesta. “Por supuesto que soy lo más sexy de mi pueblo. Cuando voy al super todo el mundo me conoce, me agobio. Todos me dicen ´Gregoria una foto, una foto. Yo no puedo vivir así”.

“Soy Georgina” se estrenó este 2022 en la popular plataforma de streaming. La modelo y esposa del Balón de oro, Cristiano Ronaldo, se muestra como una persona sencilla a la que le cambió la vida tras conocer el amor. Pero la protagonista ha sido criticada por egocentrista ya que solo muestra la vida obstentosa y los caprichos que puede darse como pareja de uno de los hombres más adinerados.

Otros defiende a la modelo y madre de los cinco hijos del futbolista. “Cualquier persona se sentiría igual de bien estando en su lugar, a todas nos gustaría llevar una vida así. Y la chica ha aprovechado eso para hacerse un camino ella en la industria también, ha sido inteligente”, opinó una seguidora. Otra escribió: “Georgina es una gran madre, siempre compartiendo alegría con los niños. Tiene talento, belleza y ama a Ronaldo. Ya incomodan dedicados a llevar comentarios mal intencionados”.

Uno de los capítulos del documental narra el encuentro entre la modelo y el futbolista y el momento de su flechazo. “Cuando estoy saliendo de la tienda veo que aparece un hombre guapísimo, me quedo parada, empecé a sentir como cosquillitas en el estómago”, recordó la modelo sobre su encuentro en la tienda Gucci donde ella se desempeñada como asistente. Mientras que el futbolista aseguró que ella quedó en su cabeza desde ese momento. “Fue como un clic”.