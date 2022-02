ENTREVISTA: Zoé trae ‘Sonidos de karmática resonancia’ a Colombia

La agrupación liderada por León Larregui, Zoé, tiene una trayectoria que pasa las dos décadas llenas de éxitos musicales, múltiples giras y la responsabilidad de ser una de las bandas icónicas del movimiento alternativo con mayor vigencia en la actualidad.

Además, la banda llegará a Colombia los días 24 y 25 de febrero para presentarse en las ciudades de Bogotá y Medellín después de una prolongada ausencia a causa de la pandemia del Covid-19.

Ya son siete álbumes, pues en el 2021 vio la luz ‘Sonidos de karmática resonancia’ (SKR), un trabajo donde se les ve siendo mucho más maduros en su sonido y con el que esperan sorprender una vez más al público colombiano, por esta razón conversamos con Rodrigo Guardiola, baterista de la banda.

P: Para comenzar quisiera preguntar sobre cómo fue la exploración para llegar a este disco.

R: Yo creo que es el disco donde se nos ve más maduros en cuanto a la experiencia que tenemos, la tenemos de ganar, es un álbum que llega en nuestra etapa avanzada de la carrera y pudimos definir una estética sonora incluso desde antes de grabarlo. Nos hemos inclinado hacia una estética natural y orgánica en su ejecución pues grabamos en vivo, haciendo tomas juntos y estamos buscando un sonido menos procesado, cuando menos de las baterías, guitarras y teclados si llevan procesos, pero las baterías si. Fue un proceso dividido en dos etapas; lo produjimos con Craig Silvey, quien lo mezcló y puso gran parte de su esencia.

P: Hace algún tiempo leí que ustedes definieron esa identidad sonora de SKR como “retrofuturista”, ¿qué nos puedes decir de esto?

R: A lo mejor alguno de nosotros lo dijo, está bueno el término porque hace referencia a que estamos trayendo la estética sonora de los álbumes con los que crecimos, somos personas que crecimos escuchando música en los 70, 80 y 90; todo esto lo licúas y lo traes al 2020 que se grabó este álbum y ahí traes una mezcla retro y actual de cómo traes estas referencias y haces que suenen como algo contundente y que se vuelva una propuesta.

P: El álbum fue grabado en 2020, en medio de la crisis por la pandemia, eso debió influir mucho en la composición y grabación del disco. ¿Cómo fue ese proceso de enfrentarse a ustedes mismos para encontrar algo distinto?

R: Si, el 2020 nos sacudió todos los planes. El disco fue grabado en dos etapas. La primera antes de la pandemia, en enero de 2020, por eso afortunadamente, cuando nos tuvimos que encerrar por meses y pausar el proceso del disco, pudimos empezar a sacar canciones. Luego pasaron más de seis meses para que entráramos a la segunda etapa, todos sacudidos mentalmente. Primero con la incertidumbre de la pandemia, todos pasamos por cosas fuertes y malas noticias, cada uno a su escala. Creo que la pandemia nos afectó a todos por igual y cuando regresamos definitivamente teníamos otra energía y nos ayudó a crecer dentro del mismo proceso del disco, como personas y como profesionales. Ver lo afortunados que somos teniendo este trabajo.

P: ¿Qué nos puedes decir de la portada? Hay demasiados elementos gráficos, ¿puedes hablarnos de ella?

R: Es una pintura de un artista Italiano que hizo toda su carrera en México, Pedro Friedeberg. Es el último surrealista vivo de la generación de surrealistas mexicanos Él vino con influencias europeas, hizo su carrera en México y es uno de los más grandes. Es una obra de él, está intacta. Deberían buscar sobre su vida y pinturas; es muy interesante. Nos impactó tanto que León hizo un acercamiento con él, nos dieron a escoger varias pinturas para esta colaboración y esta fue la que más nos identificó.

P: En 2011 estalló la carrera de Zoé con su MTV Unplogged, ya son más de 24 años ¿crees que han podido decir todo lo que han querido en su música?

R: Definitivamente falta, nunca acaba la exploración en el estudio. Zoé se conoce desde el 97, se conocen de la ciudad de Cuernavaca, aunque no todos son originarios de allí. El primer disco homónimo sale en 2000, yo me incorporo hasta el tercer álbum en el 2006 y en el 2011 publicamos en el MTV Unplogged que se grabó en 2010, pero fue una explosión a nivel iberoamérica; es el primer álbum que nos lleva a más de 16 países incluyendo España. Fue un año muy explosivo. Desde ese momento no hemos parado de hacer giras o conciertos, incluyendo lo que ha pasado en Colombia, que después de México es donde más nos quieren.

P: En Colombia se han convertido casi que en una banda local, de hecho, eso me lleva a la siguiente pregunta y tiene que ver con el álbum ‘Reversiones’ donde la banda Morat, de hecho, hizo una versión de ‘Labios rotos’. ¿Cómo sintieron ustedes este álbum?

R: Es un álbum gestionado por accidente, fue una idea de nuestro productor anterior. Era hacer una invitación para hacer una invitación para colaborar con artistas más regionales de México, luego evolucionó e invitamos no solo artistas regionales sino de diferentes estilos, generaciones y países. Fue una súper idea, Bronco hizo una versión cumbia de ‘Soñé’, la cual creo que es mi favorita de todas estas invenciones. La de Morat en Colombia es muy fresca y llevada a su estilo, muy bien lograda y nos ayudó a conectar con otra generación en Colombia. Es un gran ejercicio, lo llevaron muy bien los artistas.

P: ¿Qué podemos esperar de las presentaciones de Zoé en Bogotá y Medellín?

R: Mucha emoción de nuestra parte y del público. No sé si muchos hayan tenido la posibilidad de ir a un concierto en vivo desde estos dos años de encierro, así que pueden esperar eso una gran reunión de nosotros con el público, varias canciones del nuevo disco y de toda la discografía. La puesta visual es muy linda y estamos muy emocionados estrenando estas luces. Se van a llevar un gran momento. Espero verlos pronto a todos.