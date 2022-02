La polémica alrededor de la serie de Vicente Fernández de Televisa frente a la de Netflix

Tras la muerte de Vicente Fernández ha quedado un vació que no se podrá llenar. Pero también ha nacido un deseo de querer honrar y mostrar la trayectoria del ‘Charro de Huentitán’, como es el caso de Caracol/Netflix y Televisa, ambas produciendo una bioserie sobre el reconocido cantante mexicano. Sin embargo, una está mejor recibida que otra y aquí te daremos los detalles.

La de Televisa y Univisión no está autorizada

La producción de Televisa y Univisión estaría inspirada en el libro ‘El último rey’, de la periodista Olga Wornat, donde se recuentan algunos altibajos y claroscuros en la vida del ‘Chente’, como el secuestro de Vicente Fernández Jr. o los supuestos nexos de otro de sus hijos, Gerardo Fernández, con el narcotráfico.

Por estas razones, la familia Fernández está en descontento con la realización de la serie, donde Pablo Montero interpretará el papel de Vicente Fernández, quien recibirá una misa en conmemoración al que sería su cumpleaños número 82, este próximo 17 de febrero.

Sobre la serie, el mismo hijo de Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr. Habló recientemente, declarando que él y su familia: “Tenemos mucho tiempo que no vemos tele. No nos interesa verla. No tengo ningún comentario porque no tengo ninguna información y aparte no tengo intención de hablar de algo que no sé. La casa de mi padre es Tres Potrillos (no Televisa) desde hace muchos años, más de 40. La casa de mi padre es el corazón y el cariño de todo su público”, comentó a las cámaras de Sale el Sol.

La de Netflix tiene autorización del mismo ‘Chente’

Vicente Fernandez Jr. también declaró, por su parte, que la producción de Caracol y Netflix contaba con la aprobación del mismo ‘Chente’ y que él sabía lo que pasa en la serie, que contará con 36 episodios grabados en locaciones de México y Estados Unidos.

“Dos años de trabajo entre Vicente Fernández y el equipo de escritura de Caracol Televisión han dado como resultado una historia llena de momentos memorables y significativos, donde el público conocerá de cerca la vida del ícono de la música ranchera”, se informó en un comunicado.