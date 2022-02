Quién es Superior Iron Man, la variante que podría interpretar Tom Cruise en Doctor Strange 2

El nuevo tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha dado mucho de qué hablar con todas las revelaciones que incluyó Marvel Studios en el adelanto. La posibilidad de que la Bruja Escarlata sea la villana principal, quién es América Chávez o Miss América y el regreso del Profesor X con los Illuminati y su llegada al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Pero hay otra escena en el tráiler que mantiene un intenso debate en internet: ¿Quién es este personaje brillante, que vuela, lanza rayos y se enfrenta a Wanda Maximoff?

Misterioso personaje en el tráiler de Doctor Strange 2

La llegada de los Illuminati al MCU deja muy abierta la posibilidad de que Iron Man aparezca en Doctor Strange 2. Sí, sabemos lo que pasó con Tony Stark, pero con el multiverso desatado y explicadas sus bases en Loki, es muy probable que una variante del Hombre de Hierro aparezca en la próxima película, sea parte del misterioso equipo y llene el vacío que dejó el personaje que interpretó Robert Downey Jr.

En el tráiler, cuando Doctor Stange es detenido, es escoltado por drones parecidos a Ultrón con tecnología Stark, otro posible indicador que detrás del lugar donde retienen al hechicero está Iron Man.

Doctor Strange, escoltado por drones de Stark

Si bien es cierto que por los colores, la forma de vuelta y sus ataques parece Capitana Marvel, y que por su físico podría ser Monica Rambeau, hay un pequeño asterisco para este debate: en el spot de TV que se publicó durante el Super Bowl, el personaje se ve diferente, mucho más parecido a una figura masculina, se le aprecia una especie de bigote, y en este caso, luce como una posible versión de Superior Iron Man del MCU.

Superior Iron Man

¿Quién es Superior Iron Man?

En los cómics, Superior Iron Man es una versión malvada de Tony Stark creada por Tom Taylor y Yildiray Cinar tras los eventos de AXIS, apareciendo por primera vez como tal en noviembre del 2014 dentro de las páginas de Superior Iron Man #1.

La variante se originó tras un hechizo que intercambió la moralidad de los héroes y villanos en el Universo de Marvel. Explica Código Espagueti que Superior Iron Man logró protegerse de la reversión de este conjuro, manteniendo dentro de sí su personalidad malvada.

De esta forma, un nuevo y oscuro Tony Stark logró infiltrarse en la sociedad, ofreciendo a cada habitante de la Tierra el virus Extremis, llegando a controlar de esta manera a gran parte de la población mundial.

[ Las películas que ‘Spider-Man: No Way Home’ dejó atrás para convertirse en la más taquillera ]

El personaje fue derrotado por Pepper Potts en Avengers #44, vol. 5, en medio de los eventos de Secret Wars. Curiosamente, Reed Richards revivió a la versión heroica de Tony Stark, y se espera que Mr. Fantástico también aparezca en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Superior Iron Man #1 (Marvel)

Tom Cruise interpretaría a Superior Iron Man en el MCU

Volviendo al MCU, si los Illuminati están llegando a Marvel Studios, parece ideal que sea junto a una variante de Iron Man, sea o no el Tony Stark que conocemos desde Iron Man (2008). Todas las filtraciones apuntan a que el actor que dará vida al personaje será Tom Cruise, pero por ahora nada es oficial.

Los rumores han señalado que en el MCU, esta variante llevará una armadura plateada como la de la historieta, pero no sería un villano. Su misión sería la de proteger todos los universos, con una personalidad egocéntrica y compleja. Además, este Iron Man sería aún más poderoso, al poseer las Gemas del Infinito.

Un fan art de spdrmnkyxxiii en Instagram lo visualiza de la siguiente forma:

Cuando se escucha la voz de Patrick Stewart en ese salón donde llega detenido Doctor Strange, vemos varias sillas en la cima, por lo que el Profesor X no debe estar solo. Los drones con tecnología Stark, esta aparición en el spot luchando contra Wanda y todos los rumores parecen indicar que Iron Man está de regreso.

A continuación, el tráiler oficial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se estrena el próximo 6 de mayo.