¡Los grandes lanzamientos musicales!

Los viernes son los días más esperados por los melómanos, pues son los días que podemos ver que música nueva han sacado nuestros artistas favoritos y estos son algunos de los sonidos nuevos que tenemos esta semana

fue - Manuel Carrasco

Para los amantes de la melancolía, llega Manuel con este tema que relata precisamente el desamor vivido en la relación, cuando dejas de sentir incluso estando con esa persona al lado, las mentiras, el dolor, la tusa, en fin... el mismo cruel desamor. A pesar de que muchos estamos en mood viernes fiesta, esta canción definitivamente es ideal para reflexionar en nuestra relación y el desamor que alguna vez vivimos, ademas que, debemos decir, la voz de este hombre es la del mismo ángel.

Ley de Gravedad - Luis Fonsi, Cali y El Dandee

¿Miedo a enamorarte? Bienvenido/a al club. Si estas saliendo con alguien, pero estas entre el si y el no porque te da miedo salir herido/a, esta es la tuya, sin embargo, eta historia no termina trágicamente, por si te ayuda de algo, en realidad cuenta el momento en el que no puedes evitar que las cosas pasen, te gusta tu le gustas, solamente hay dejar que las cosas fluyan. Luis Fonsi la rompe con esta entrega, pues colabora con estos dos artistas que definitivamente vibran igual que el, pues ninguno pierde la esencia de su música y si por el contrario se complementan de una forma bellísima, además de contar con un video bastante orgánico que hace que al canción suene mucho más rica.

Quererte Bonito - Sebastian Yatra, Elena rose

Hoy el amor esta a flor de piel y esta en definitiva es la canción más conmovedora que tenemos hoy en estrenos, pues esta canción literalmente parece sacada de una película de Disney (Como Yatra nos acostumbro con “dos oruguitas”), pues habla del idilio que se siente cuando te sientes pleno, feliz, enamorado, mejor dicho, en plena época rosa de la relación. Ademas de contar con una letra bellísima, el video simplemente muestra a los dos cantantes interpretando esta pieza de una forma demasiado sencilla y sincera, ademas de cautivarnos con la voz de Elena que definitivamente le pone el toque. A pesar de haber lanzado su video oficial, esta es la versión acustica y uff, llega al corazón.

Cuando éramos niños - Elkno, Shako, Juma Y Shenoo El Sensei

Una de mis canciones favoritas esta semana, porque, al igual que ellos, mi época favorita fue la niñez y precisamente esta canción nos hace recordar esos pequeños placeres que nos llenaban cuando éramos pequeños, las escondidas, las canchas improvisadas, los amigos, los amores inocentes y es precisamente todas estas experiencias que han inspirado a estos artistas, dejando ver su propia historia, la historia detrás de los artistas soñadores que un día imaginaron una gran carrera y es precisamente la que ahora tienen, y es que tenemos que admitir que la mejor época de la vida es cuando solo nos preocupábamos porque nuestros padres nos dejaran un ratito más en la calle ¿no?

Marte - Sofia Reyes, Maria Becerra

Llega el poder femenino y estos lanzamientos cuentan prácticamente la historia de amor y el desamor, pues Sofia Reyes nos sorprendió con Marte y Mal de amores, su segundo álbum de estudio que pone el poder femenino on fire, pues representa en todo el sentido de la palabra a las mujeres al decir “No soy una santa, soy mujer” además de mandar al carajo a estos hombres que nos parten el corazón de una forma bastante diplomática, así que chicas ojo ahí, ya no mandamos a la miel*** sino a Marte. En definitiva la dupla perfecta, pues Maria Becerra la esta literalmente rompiendo en la industria musical y nos demuestra al lado de Sofia, de que un mal de amores se sale y se sale con toda.

Mi mundo entero - Andy Rivera

Ufff, que dura son las despedidas, las despedidas con amor de por medio aun más, pues Andy Rivera llega con una bachata bien romántica y buena para bailar, pero la historia es bien dura, pues es una dedicatoria al amor y decir “si estas bien y feliz al lado de alguien más, por mi esta bien”. Las relaciones se acaban y al final hay que decir “Nunca olvides que te quiero” y el video propone una dinámica bastante interesante, ademas de contar con una ambientación única en donde en un solo espacio cuentan la relación completa: el amor y el desamor. Para dedicar y llorar.

No se olvida - Wisin y Yandel

Bueno... la dejas ir y luego le dedicas esta canción. El legendario duo llega con esta canción perfecta para dedicarle al ex que se ve lo más de feliz con su nueva relación, pero tu por dentro sabes perfectamente que sigue pensando en ti, llora por ti y no te olvida. No sean el ex tóxico, pero si quieren serlo esta canción es ideal (no es invitación, pero si quieres si es invitación). La canción no decepciona, pues es el icónico sonido de los reaguetoneros, ademas de hacer una combinación perfecta con el video, al final, la mujer en cuestión mata a alguien ¿el nuevo o el ex?

Ocean Drive - Ale Zabala

Esta parece ser la respuesta a la canción anterior, pues esta historia contada en primer plano, que en lo personal me encanta, relata la historia de esta chica que a pesar de no querer volver a este pasado, lo recuerda y como generalmente hacemos, mezclamos el recuerdo con el alcohol, lo que hace que lloremos y quizá en algún momento lo llamemos (por favor no lo hagan). Es la historia de toda tusa, las fiestas, las salidas y el “estar bien” saliendo, sin embargo, por dentro sabemos que por dentro aun extrañamos, a pesar de saber que no hay amor ya de por medio. Es viernes otra vez como dice nuestro buen Don Tetto, así que hay que salir por una buenas cervezas, esta canción y uno que otro pelito ¿Qué dices?