La delicada herida de Carla Giraldo en un ojo que no le permite ver por él

La reconocida actriz Carla Giraldo, quien se coronó como ganadora de la última edición del reality show ‘MasterChef Celebrity’ realizó una dinámica de preguntas y respuestas por medio de su cuenta de Instagram donde la gran mayoría de cuestionamientos tenían relación con el programa.

En medio de las respuestas dadas por la actriz, Giraldo dio a entender que una de las cosas que más disfrutó de haberse hecho con el premio mayor del programa no fue el dinero sino la experiencia y el gusto que adquirió por cocinar.

Otra de las preguntas que esperaba una polémica respuesta de Carla también fue relacionada a MasterChef Celebrity, pero esta vez, relacionada a la temporada actual donde se le pidió dijera sus candidatos o participantes favoritos; no obstante, dijo que prefería esperar a verlos competir para poder hacerse con una idea más clara y así poder argumentar sus opiniones.

Sobre la lesión que tiene en su ojo

Uno de los usuarios le preguntó a Carla si en el momento se encontraba enferma, razón por la cual la actriz no dudó en confesar que tuvo una complicación con uno de sus ojos y que, incluso, no puede ver por él en este momento.

“No me gusta llamarle enfermedad a una molestia, pero todavía estoy con el ojo adolorido porque se me rayó el 99 % de la cornea. Entonces, no estoy viendo por este ojo”, señaló en su respuesta.

Situación actual de Carla Giraldo

En el momento la actriz se encuentra alejada de las producciones televisivas. Se encuentra enfocada totalmente en su familia y, además, en su restaurante. Por medio de sus respuestas en la dinámica de preguntas aseguró que le está yendo muy bien en ambas dimensiones.