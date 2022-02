Manuela Gómez afirmó que le toco comer huevo porque no le alcanzó para comprar carne

La economía de Colombia no está pasando por su mejor momento, pues a pesar del incremento en el salario mínimo, los precios de la alimentación están subiendo cada vez más y más y fue precisamente la preocupación que revelo Manuela a través de sus redes sociales.

La famosa que desde siempre ha estado en polémicas ahora se ha destacado por sus mensajes sobre Positive Body y preocuparse por sus seguidores y darles consejos positivos, por eso mismo sus seguidores han rescatado que haya puesto en el foco la importancia de la economía y la preocupación que tanto ella como se de seguro muchas personas más tienen respecto al alza de los alimentos, por eso mismo compartió una tabla en donde se veía claramente el incremento que haba tenido cada alimento (el lulo, la yuca, la papa, el plátano) y cada ingrediente de la canasta familiar había tenido un incremento por encima del 100%.

Imagen extraída de Instagram

Ante esta preocupante foto, Manuela habló al respecto confesando que hace mucho no compraba proteína esperando a que la carne o el pollo bajara, pero su esperaba, hasta el momento había sido en vano, pues los alimentos seguían subiendo cada vez más “Todo esta por la nubes y eso es algo que no entiendo, le sacan hasta comercial que el salario mínimo subió a un millón de pesos, pero de que sirve que haya subido el salario mínimo si los alimentos están por las nubes, yo realmente no he podido comprar carne porque no baja de precio, esta carísima la carne entonces toca huevito con arrocino o sopitas y cero proteína” afirmó en medio de risas y preocupación.

Por supuesto varios seguidores se pronunciando dandole la razón respecto al asunto, dandole consejos sobre donde comprar algunos alimentos “La carne está muy cara, estoy esperando a que baje el precio porque no la he podido comprar hace mucho tiempo” terminó por decir Manuela.