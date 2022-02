¿Cuándo se estrena ‘El Príncipe del Rap’? Te contamos los detalles del regreso de esta historia

La serie que hizo saltar a la fama a Will Smith, The Fresh Prince of Bel-Air, está de regreso. Pero con nuevos protagonistas. Y también con una tonalidad muy distinta a la original de los años 90.

Las risas y ocurrencias de Will Smith con sus tíos y primos de la familia Banks ya no estarán presentes en este relanzamiento llamado Bel-Air, que será estrenado a través de la plataforma de streaming Peacock el próximo 13 de febrero, después del Super-Bowl.

De Filadelfia a Bel-Air

Los personajes de El príncipe de Bel Air volvieron a reunirse Agencias

El famoso actor y rapero ahora es productor ejecutivo de una serie en la que su personaje, también llamado Will Smith, será encarnado por Jabari Banks, un prospecto del baloncesto que, como en la serie original, se tiene que mudar de Filadelfia para huir de las pandillas, las amenazas y la brutalidad policial.

La madre de Will, personificada por April Parker Jones, decide entonces enviarlo a Bel-Air con su hermana Vivian Banks (Cassandra Freeman) y su esposo Philip Banks (Adrian Holmes).

“No voy a enterrar a mi hijo”, dice llorando la mamá de Will en el primer episodio, denotando el drama de tener que sacarlo de su hogar. “Esto es por tu propio bien”.

Personajes conocidos

En esta nueva versión su prima Hilary (Coco Jones) es una influencer con más de 75 mil seguidores en las redes sociales; su primo Carlton (Olly Sholotan) es un popular atleta de su escuela, y su prima menor, Ashley (Akira Akbar), es una entusiasta de la justicia social.

La rivalidad entre Will y Carlton va más allá de las bromas y burlas entre hermanos, así como la relación del protagonista con su tío Philip se mantiene paternal, pese a las diferencias entre ambos en el inicio.

Como en la serie original se tocará el tema racial, pero con mayor intensidad, siendo algo aún vigente en Estados Unidos 30 años después.

No faltarán otros nombres importantes como Jazz (Jordan L. Jones), el mejor amigo de Will, o Jeffrey (Jimmy Akingbola), el mayordomo, por lo que la gigante mansión de Bel-Air mantendrá a los mismos personajes que en la comedia de los años 90.