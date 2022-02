Adele fue vista en un bar gay disfrutando con amigos, aseguran que estaba llorando

La cantante británica Adele fue captada en estado de ebriedad en un evento gay llamado “Porn Idol”. Adele fue grabada por los presentes que no salían de su asombro al ver a la estrella de la música mezclada entre el público.

La noche del evento, se pudo ver que la intérprete lloraba y a ratos se integraba al baile haciendo movimientos sensuales desde un balcón. Luego acudió al escenario donde una chica en topless estaba cumpliendo una rutina de “pole dance”. Ante la ovación del público, Adele tomó el tubo, lo rodeó con su pierna y luego se bajó imitando la coreografía que estaban viendo.

Todo sucedió sin previo aviso pasada la medianoche. Adele se encontraba acompañada por un grupo de amigos. El episodio “rompió” las redes sociales, sobre todo porque la artista hace apenas varias semanas se disculpó por la cancelación de una gira de conciertos que terminó siendo una excusa por haber roto con su pareja.

Como se sabe, los líos emocionales de Adele la han llevado por un tobogán de obesidad, depresiones, relaciones inestables y amenazas de retiro de la música.

Había prometido dejar de beber

Otras veces se ha visto a la cantante bebiendo, incluso, en octubre del año pasado anunció que dejaría de ingerir bebidas alcohólicas como un acto de disciplina porque necesitaba cuidar su voz. En aquel entonces comentó que también sufría ansiedad durante las resacas, reseñó El Heraldo de México.

Adele es una de las cantantes con más ventas del mundo, con más de 120 millones de discos y sencillos vendidos. Acumula 15 premios Grammys, doce Premios Brit, un Óscar y un Globo de Oro, entre otros.

A los 18 años, Adele egresó de la BRIT School de Artes Escénicas y Tecnología, de inmediato firmó un contrato con XL Recordings, luego de que un amigo publicara en MySpace un demo con su voz. A los 20 años, en 2008, Adele debuta con un primer álbum que logró el primer puesto en su país y fue certificada con doble platino en Estados Unidos.

Aseguran que estaba llorando

Los presentes en el bar gay informaron en sus redes sociales que la cantante no solo estaba ebria, sino que estaba llorando. Otros atribuyen la noche loca de Adele a que venía de obtener una triple victoria en los Premios BRIT, así que se permitió una salida fuera de lo común.

“A Adele le encantó el evento. La estaba pasando muy bien con sus amigos y le encantó ver el programa. Después de que terminó el concurso, irrumpió en el escenario y la multitud se volvió loca. Nadie esperaba que un ícono de la música estuviera allí”, contó un testigo a medios locales.

La cantante de “Rolling in the Deep”, “Someone Like You” y “Set Fire to the Rain” sigue preparando un nuevo álbum que ha sido retrasado por la pandemia. En 2020, la vocalista anunció que para septiembre tendría listo un nuevo proyecto musical, pero la cuarentena y sus nuevas rutinas con el peso la han distanciado de los estudios de grabación.

