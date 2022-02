Le hacen la vida imposible a Epa Colombia y ahora le cierran su cuenta de Instagram

La vida publica de Epa Colombia no ha sido fácil, pues de hecho su fama nació a partir de las duras críticas que recibió cuando en el 2014 se publicó un video de ella cantando y apoyando a la selección colombiana, sin embargo, su vida cambio realmente cuando sus redes sociales fueron arrebatadas y dejaron de ser su sustento luego de que participara en acciones vandálicas.

Como consecuencia de ello, Epa Colombia pasó de ser una de las personas mas polémicas en redes sociales a ser una de las más admiradas, no solamente porque tuvo la capacidad de cambiar sino porque creó una empresa tan poderosa que ahora la tiene como una de las empresarias del año.

Sin embargo, no todos están contentos con el cambio y el progreso de la influencer y empresaria, pues han tratado de todas las formas posibles estancar su camino y ahora mismo la Epa Colombia se encuentra sin su red principal de venta, pues su cuenta @epa_keratinas100k ya no esta disponible y la misma Daneidy hablo en sus redes personales sobre el tema “Amiga, ¿cómo estás? Te cuento que inhabilitaron mi cuenta de Instagram de las queratinas. Han querido dañar mi emprendimiento, han querido dañar mis productos, pero yo me voy a dedicar a cantar” Afirmó la colombiana mientras interpretaba una canción de Rocío Dúrcal.

Epa Colombia sufrió un nuevo golpe en su empresa de keratinas pic.twitter.com/OP4PPAmExI — Ana (@PuraCensura) February 8, 2022

Epa Colombia no ha podido salir de las polémicas, pues de hecho muchos suponen que el cierre de cuenta se ha debido a la denuncia de tantas personas sobre dichos productos porque se revelo que la colombiana los compraba a tres mil y los vendía a 30 mil pesos, lo que generó no solamente la indignación de muchos seguidores. sino la de otros influenciadores que afirmaron que “Le están aplicando solo agua” a las queratinas, como lo afirmo la misma hermana de Yina Calderon.