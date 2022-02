Después de toda la pelea, así le contesto Yina Calderón a Andrea Valdiri

La pelea entre las dos influencers ha dado mucho de que hablar en las ultimas semanas, pues a pesar de que entre famosos no suelen ya tirarse indirectas, lo cierto es que desde que Yina Calderon afirmó que Andre Valdiri había quedado gorda luego de su cirugía plástica, las aguas no se han calmado entre las dos, pues por un lado, Yina afirma que simplemente se refirió a un resultado estético, pero definitivamente las cosas se salieron de control cuando la misma Valdiri le respondió por medio de un video afirmando que ella no estaba gorda, dejando ver su cuerpo recién operado y mostrando su felicidad por como se veía su cuerpo.

Pero las cosas no terminaron ahí, pues la barranquillera compartió una foto en poca ropa, dejando ver un cuerpo totalmente tonificado y marcado y por supuesto los seguidores nos hicieron mas que comentar etiquetando a Yina, a quienes muchos tildan de envidiosa y finalmente ella decidió romper el silencio y darle fin a esta pelea.

“Dejen de estarme etiquetando en la foto de Andrea Valdiri que subió una foto donde se ve linda, no tengo nada en contra de ella, mi comentario simplemente fue un comentario de un resultado, de resto no, ni siquiera la conozco, y a parte, bebe, la foto se hace photoshop por todo lado, lo que vale es verlo en vivo y en directo, en video no se ve lo mismo” afirmo Yina dejando claro que sigue pensando lo mismo obre el resultado de la operación de Andrea, quien hasta el momento, no se ha pronunciado más.