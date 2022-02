El actor coreano Park Salomon celebra el éxito que le ha generado su participación en ‘Estamos muertos’, la serie coreana que está causando impacto y que no ha parado de generar reacciones entre el público amante de este tipo de thrillers.

Este joven, forma parte del elenco principal de esta trama en la que además hace gala de su talento, atractivo y versatilidad, pues asume el papel de Lee Soo-hyeok un destacado deportista que utiliza su ingenio y tácticas deportivas para trabajar en equipo en pro de salvar al resto de sus compañeros quienes al igual que él están escapando del terrible virus zombie.

Por ello, su interpretación resultó tan significativa que hoy día cuenta con más seguidores quienes siguen de cerca su trabajo en el que está acostumbrado a dar lo mejor de sí y resultar convincente para la audiencia que admira su trayectoria. Pero, para que lo conozcas más de cerca, aquí te revelamos interesantes datos de este chico tan guapo y talentoso.

Datos curiosos de Park Salomon el guapo actor que mata zombies en ‘Estamos muertos’

En ‘Estamos muertos’, Park Salomon no solo se encarga de matar a muchas de las criaturas que han sido infectadas, sino que también ha sido capaz de sorprender con sus habilidades de salir airoso de las situaciones más peligrosas a las que ha estado expuesto. Por eso, este actor destacó entre gran parte del elenco que solo buscaba luchar contra la adversidad que se les presentaba de forma inesperada en la escuela en la que se esparció el virus.

Pero, si eres de las que quedaste “enganchada” con el carisma, talento y naturalidad de este actor, te presentamos algunos datos curiosos de su vida personal y profesional:

Posee una amplia trayectoria en el cine y la televisión: ‘Bride Of The Century’, ‘4 Legendary Witches’ y ‘Sweet Revenge’, son algunos de los importantes títulos en los que ha formado parte este joven que además inició su carrera desde muy pequeño. Su experiencia lo ha llevado a ser referencia y por eso no es de extrañar que haya sido elegido para esta producción de tan alto nivel dramático.

Ha formado parte de las más destacadas escuelas y agencias: Park estudió en la prestigiosa escuela Arpgujeong y además en el ámbito artístico se sumó a la más afamadas agencia en las que también han salido importantes ídolos del K-Pop. Incluso tuvo como profesor a Ahn Hyuk M, quien es reconocido por apadrinar en su formación a las Girls Generation.

Posee mucho sexappeal: Este chico es un fenómeno en las redes sociales, ya que suele publicar las fotos más atractivas y seductoras a través de las que ha ganado una gran cantidad de seguidoras quienes lo admiran por su estilo, belleza y personalidad. Además se ha convertido en referencia de buen gusto al vestir, pues gusta estar siempre impecable.

No pasa desapercibido: Este chico mide 1,83 metros por lo que es muy complicado que no sea visto entre un grupo de personas. Además, porque posee un cuerpo muy tonificado que le gusta cuidar muy bien y por eso no falta a sus clases del gym y no rompe su estricta dieta saludable.