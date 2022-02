Chris Evans confesó su atracción hacia Camila Cabello, pero ella lo rechaza

Los súper poderes de Capitán América parecen no ser suficientes para que la cantante Camila Cabello sienta atracción por Chris Evans.

Luego que el famoso actor de Avengers confesara en una entrevista con Jimmy Fallon que siente un “crush” por la cantante de origen cubano, y que le gustaría invitarla a salir, la respuesta de la intérprete no fue la esperada por muchas fanáticas del norteamericano.

“Camila Cabello, absolutamente. Si pudiera tener una cita con ella, la tendría con mucho gusto”, señaló Evans, de 40 años, en una conversación con Fallon hace par de años.

Gracias, pero no...

Camila Cabello

Cabello abordó el tema en su más reciente entrevista en el programa de Ellen Degeneres, quien le consultó acerca de las declaraciones del héroe de acción de Marvel.

“Es un chico muy guapo, lo admiro, pero no es mi tipo”, sentenció la ex vocalista del grupo femenino Fifth Harmony.

La también actriz, de 24 años, está soltera actualmente, luego de terminar una relación de casi tres años con el también cantante Shawn Mendes, con quien asegura mantener una buena amistad.

Cabello y Mendes anunciaron su ruptura el pasado mes de noviembre con un comunicado en conjunto en el que continuarían su relación “como mejores amigos”.

Evans, por su parte, ha sido muy celoso con su vida privada, pero en los últimos meses se le ha relacionado con la también actriz Alba Baptista.

La actriz portuguesa, de 24 años, protagoniza desde 2020 en la serie Warrior Nun, que se puede observar a través de Netflix.

Nuevos proyectos

archivo (Getty Images)

Evans formó parte de la película para Netflix, Don’t Look Up, junto con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Ariana Grande y Matthew Perry, y próximamente protagonizará con Ryan Gosling y Ana de Armas otra producción de esa plataforma digital, una adaptación de la novela The Gray Man,

Evans también protagonizará junto con Dwayne Johnson la comedia de acción Red One, una película que se rodará este año y es producida por Amazon Studios.