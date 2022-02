La dura pelea entre Magic Hair y ‘Epa Colombia’ por la copia sus keratinas

Las discusión entre Magic Hair y Epa Colombia se dió mediante redes sociales, y todo comenzó cuando en medio de la discusión entre Yina Calderon Daneidy Barrera decidió dar su opinión comentándole a Yina sobre su presunta traición frente a la marca Magic Hair para hacerle competencia“Le dijiste a Magic Hair que sacara keratinas para volver a dañar mi negocio y tampoco pegó”.

Después de las palabras de Daneidy llegaron hasta las propietarias de la empresa de keratinas y decidieron pronunciarse al respecto y respondieron de la misma manera, en Instagram. En la publicación pusieron en evidencia que ‘Epa Colombia’ fue quien copió sus envases y otros detalles más. En la publicación adjuntaron chats, donde dejaron en evidencia uno de los componentes de la keratina de ‘Epa Colombia’.

Al parecer ya había una relación profesional previa entre ambas ya que Magic Shop mencionó“¿Por qué le dejé de hablar?. Luego de ayudarle con TODO, formulaciones, maquilas, información de TODO lo que sabía se lo brindé sin egoísmo, incluso paré con mi negocio de las keratinas por la amistad que teníamos... Le di el contacto de mi proveedor de envases y qué hizo? Sacó los MISMOS envases”, dijo la marca de Magic hair.

Así mismo dejó claro que: “Lo nuestro JAMÁS es copiar, es innovar y aquí les muestro la comparación de la formulación en base a el componente alisante de la epa”.

Sin duda Magic Shop no dudó dos veces en salir a defender su marca, y finalmente mencionó “todo cae por su propio peso. Esa máscara ni le durará toda la vida y algún día mostrará la persona que en realidad es”

Por otra parte Camila Orrego propietaria de la marca de maquillaje Trendy decidió dar su punto de vista donde defendió totalmente a Magic Shop, y comentó que se encontraba desilusionada porque era una verdadera fan de Daneydi “Yo era Epa fan, pero vi varias cosas en ella que me hicieron alejarme, y no voy a hablar mal de ella porque no la conozco. Por lo que veo en redes es que siempre es la víctima, siempre todo el mundo le quiere hacer daño, siempre la quieren robar (...) Uno no tiene que generar pesar”

Y por supuesto defendió a la marca Magic Hair etiquetándolos en el video “Como empresaria colmbiana conozco a Magic Hair desde hace años, cuando Epa ni siquiera era Epa y Magic Hair ya estaba en el mercado con productor capilares, así que porque tenga keratina todo el mundo le quiere copiar ¡No!”