‘Estoy que me hablo’ El show de Frank ‘El Flaco’ que promete hacer reír a todos los colombianos

Frank Martínez, mejor conocido como ‘Frank El Flaco’ se ha convertido en uno de los personajes más queridos del entretenimiento en Colombia, de hecho, desde su participación en el programa MasterChef Celebrity en su edición 2021 se consagró como una de esas personas con las que todos quisieran compartir y encontrarse en algún momento de su vida.

Aunque muchas personas lo conocieron durante la emisión de este reality show, la verdad es que la carrera ‘del flaco’ comenzó hace varios años ya, eso sí, siempre rodeado de muchas risas y una gran personalidad que en este momento lo acompañan a presentar su show ‘Estoy que me hablo’ en el Teatro Libre de Chapinero todos los martes de febrero y que próximamente llegará a Estados Unidos.

P: ‘Estoy que me hablo’ estará en Bogotá, visitará otras ciudades aquí en Colombia y luego sale para Estados Unidos. ¿Cómo es todo eso, Frank?

R: Iniciamos el martes 25 de enero y seguimos todos los martes de febrero. Va a ser una gira entre Bogotá, un pueblito que se llama Marinilla, Cúcuta y Bucaramanga; ya en marzo me voy todo el mes para Estados Unidos, voy a estar en 11 ciudades allá y en abril empiezo otra gira nacional con otro show y estaremos en más de diez ciudades aquí en Colombia. Es decir ¡hay mucho trabajo! La DIAN está feliz conmigo este año.

P: Este show que presentas durante febrero empezó en 2021 realmente… Cuéntanos cómo nació

R: Si, el show nace cuando recién salimos de las grabaciones de Masterchef porque coincidió con la fecha en la que abrieron los teatros; estuvieron cerrados casi año y medio por la pandemia, entonces no sabía qué nombre ponerle y me dije a mí mismo “Pues ‘Estoy que me hablo’, llevo casi año y medio sin hablar mier… como que ya lo necesitaba. Era una necesidad. Además es una recopilación de rutinas sobre todo para los que me conocieron en MasterChef, esos que no tenían ni idea yo de dónde había salido o quién era yo. Es un show muy bacano para que se sigan fidelizando con los otros shows que voy a traer este año.

P: Ya que estamos hablando de esto, quisiera preguntar ¿Cómo inicia Frank a hacer Stand Up Comedy?

R: Yo empecé en una convocatoria por allá en el 2011 para ‘Los comediantes de la noche’. Hicieron una especie de reality donde estaban buscando dos talentos nuevos para el elenco, entonces, en Antioquia yo me presenté sin nada de experiencia y gané allá. O sea, yo siempre he mamado gallo y hago reír pero nunca me había parado ante un público desafiante y era la primera vez. Ya en Bogotá perdí la final pero me dijeron que les llamé mucho la atención y que me iban a seguir llamando como invitado. Ahí alcancé a grabar como ocho veces de invitado y ahí tomé la decisión de seguir; empecé a ver que había una especie de negocio y la última vez dije que me iba a dedicar de lleno a la comedia, eso fue como en 2013. Es decir, ya llevo nueve años dándole candela a esto.

P: Es decir que antes de ‘Comediantes de la noche’ Frank nunca se había parado a hacer Stand Up Comedy sino que era el tipo chistoso del grupo de amigos y ya, pero nada formal.

R: Incluso, la anécdota más bacana y más bonita para mí es que la primera vez que yo hice Stand Up con gente, lo grabaron. De hecho esa salió en ‘Comediantes de la noche’. Así que mirá… tenía una presión muy grande y resultó siendo una de las más recordadas; tanto así que en esa rutina, yo era muy flaco, pesaba como 52 kg, yo estaba a kilo y medio de no estar y ahí hablaba de lo difícil que es ser flaco, de comprar ropa, ir de paseo… y mirá que con la primera rutina generé mucha recordación y el apodo me quedó desde ahí.

P: Hacer Stand Up Comedy tiene su ciencia. Hay que pensar en la premisa, el remate, todo lo que rodea una buena comedia. Partiendo de este punto la pregunta es ¿Cómo escribes tu primera rutina? ¿Te lanzaste al vacío o hubo, tal vez, mentoría de otros comediantes?

R: No, nada. Como en ese momento era una convocatoria y yo no conocía a nadie… pues no. Yo era un man común y corriente. Lo que hice fue que como uno tiene un instinto, empecé a seleccionar palabras o ideas que a mí me hicieran reír, por ejemplo, ir a la Piedra del Peñol allá en Medellín; entonces; cómo es ir a la Piedra del Peñol, por qué es tan cara sabiendo que es una piedra, quién cobra por subir una piedra, quién compró una piedra de ese tamaño y ya las respuestas las escribía y de ahí salían los chistes. Entonces yo empezaba a hablar de eso “pero a quién pu…se le ocurrió comprar una piedra, ir a ponerle escaleras”. Ahí empecé y sin conocer el medio, me dijeron que refrescaba la comedia porque precisamente como no conocía el panorama sonaba a otra cosa. Todo fue muy instintivo.

Ya después fue que empecé a estudiar yo solito, mandé a traer libros de Estados Unidos de comediantes gringos para conocer técnicas como las de Chris Rock o Bill Hicks. Y al sol de hoy, cada vez que veo un show de Chris Rock me dan ganas de escribir. Por ejemplo, yo pausaba los videos y reescribía los chistes de Chris Rock para entender cómo los había escrito, cómo hacía la pausa… no para plagiar sino para analizar a mi ídolo, de hecho, yo saqué de ese estilo el gusto por hacer remates; en las premisas yo soy muy flojo, pero con una sola yo hago tres, cuatro o cinco remates porque eso hace que la gente termina aplaudiendo y así, el aplauso es como el cierre del chiste.

P: ¿Cuál consideras que es una de tus mejores virtudes y uno de tus defectos más complicados?

R: Yo creo que mi fuerte es que me fijo metas muy altas, así contemple que puede haber un fracaso, si lo logro el éxito será muy grande. Mientras más difícil sea más me interesa y doy todo de mí.

Defecto, yo creo que soy muy ansioso. Precisamente por lograr las cosas quiero que todo salga ya y me impaciento. Sufro mucho por las cosas que no dependen de mí sino de otras personas.

P: Qué consejo se le da a una persona que quiera entender el Stand Up Comedy

R: Esta es la oportunidad para que alguien reflexione. Esto es como una conversación con humor. El consejo es que vaya con la mente abierta para escuchar y esté dispuesto a romper paradigmas, a decir cosas que uno ve como normales y decir que no lo son. Es una buena oportunidad para pasar un buen rato y porqué no, salir pensando de allá.