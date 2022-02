El elenco de ‘Estamos muertos’ ha generado tanto impacto que son cada vez más quienes se han sumado a la amplia lista de seguidores de estas estrellas juveniles que se han convertido en un furor tras el estreno de esta producción de Netflix.

Pero, solo los más fieles fans fueron los que pudieron percatarse que de este numeroso elenco hay una figura que brilló en su antecesora ‘El juego del calamar’. Esto no solo alegró a la audiencia, sino que también permitió ir reconociendo poco a poco a estas figuras que hoy más que nunca esta causando impacto en la plataforma streaming en varias partes del mundo.

Lee Yoo-mi es la joven que forma parte de esta nueva ficción personificando a Lee Na-Yeon. Ella es recordada porque hizo el emotivo papel de una chica rebelde que le cede su lugar en el juego de las canicas a Ji-yeong, porque considera que su “amiga” tenía más razones para vivir, pues ella quería recuperar el amor de su madre y hermano.

Esta es la actriz de ‘Estamos muertos’ que también formó parte de ‘El juego del calamar’

Esa fue una de las escenas más sensibles de las tantas que se presentaron en ‘El juego del calamar’ y por las que esta joven actriz es ahora reconocida fácilmente en ‘Estamos muertos’, la diferencia es que su nuevo rol es más agresivo con miras de lograr la supervivencia y evitar ser contagiada por ese mortal y tan peligroso virus zombi que azota a la escuela en la que estudia.

Pero lo que la audiencia desconocía es que esta chica posee una muy destacada trayectoria en el ámbito artístico, pues ella ha tenido importante participaciones en producciones como: “365: Repeat the Year”, “My Holo Love”, “Doctor John”, “Children of the 20th Century”, “The Night Watchman”, “Future Boy”, así como varios shows de Netflix en los que ella formó parte del elenco y otras veces como conductora.

Además, en el mundo de las redes sociales, esta chica es todo un fenómeno, ya que posee más de 7 millones de seguidores de todas partes del mundo que aman su disciplina, talento, carisma y belleza.

También ella es poseedora de un estilo muy auténtico con el que se ha convertido en referencia incluso de moda, pues le gusta siempre lucir impecable y llevar siempre prendas muy actuales y de marcas reconocidas. Incluso, algunos diseñadores se han inspirado en ella en el lanzamiento de algunas colecciones de ropa que porta con mucha actitud.

Por si fuera poco, ella ha sido calificada como muy versátil dentro de la industria, ya que suele elegir una gran cantidad de roles con mucha facilidad. Es por eso que ha sido tomada en cuenta para este tipo de producciones en las que reina el drama y sobre todo las actuaciones más impactantes. Por eso, los K-Dramas han sido la principal vitrina a través de la que ha sabido mostrarse al mundo que cada vez más siente interés por este tipo de historias que paralizan a los espectadores y que ella sabe interpretar muy bien.