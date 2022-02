Ella 45 y él 35: Así ha sido la historia de Shakira y Piqué, la pareja por la que nadie apostaba

Shakira y Gerard Piqué se han convertido en una de las parejas más estables del medio y este 2 de febrero ambos se encuentra en fiesta, ya que ella está cumpliendo 45 años, mientras que él llegó a los 35. Así que, a continuación, te contamos cómo inició su historia de amor.

Así se conocieron

El flechazo de los famosos se dio en 2010, durante el Mundial de Sudáfrica, donde Shakira interpretó “Waka Waka”, el tema oficial del evento y en el video musical participaron algunas figuras mundiales del fútbol, entre ellas estaba Piqué.

En el evento de apertura, la cantante colombiana presentó la canción en vivo y él se le acercó para platicar, tiempo después el futbolista contó que le preguntó sobre el clima, porque no sabía cómo entablar una conversación con ella.

Cabe resaltar que en aquella época, la intérprete de “Antología” tenía un noviazgo con Antonio de la Rúa, mientras que el defensa del Barcelona estaba con la española Núria Tomás.

Cada uno terminó su relación para comenzar una nueva historia de amor juntos, aunque al inicio negaron que fueron infieles, en una ocasión Piqué lo reveló por error.

La pareja por la que nadie apostaba

Muy pocas personas auguraban un éxito en el noviazgo de Shakira y Gerard, ya que parecía casi imposible por las diferencias de edades, pues cuando ella se encontraba en uno de los puntos más éxitos de su carrera, él apenas iniciaba en el mundo del fútbol, aunque lograron encontrarse cuando ambas estaban en un gran momento de sus vidas.

La llegada de sus hijos

En septiembre de 2012, la artista anunció que estaba esperando a su primogénito, Milan, quien llegó a este mundo en enero de 2013.

Dos años después, también en enero, Shakira dio a luz a Sasha, su segundo hijo.

Desde entonces, la familia ha residido en Barcelona, España, aunque a veces también pasan tiempo en Estados Unidos, cuando Shakira graba algún disco o canción.

¿Por qué no se han casado?

Algo que llama la atención es que la pareja no ha decidido casarse y la colombiana compartió sus motivos para no dar ese paso.

“No estamos casados. La verdad es que el matrimonio me asusta. No quiero que él me vea como ‘la esposa”, dijo la cantante en una entrevista con Bill Whitaker.

Shakira no desea que Piqué la deje de ver como su “novia”, pues ella considera que esto puede acabar con la magia de su relación.