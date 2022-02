Cómo ver el concierto virtual de JLo y Maluma por Snapchat

Jennifer Lopez y Maluma Los dos artistas ofrecerán un concierto a propósito de la película 'Marry me'.- Instagram.

Snapchat está innovando para no quedarse atrás de otros grandes competidores como Instagram y TikTok, por lo que la app unió fuerzas con Jennifer Lopez y Maluma para dar un importante concierto virtual.

Pero este no será igual a los otros. Cuenta con la particularidad de que tanto los cantantes, como el público, podrá estar presente en esa realidad virtual mediante los bitmojis que caracterizan la plataforma.

Es decir que los artistas no se verán tipo streaming, como en YouTube, sino que participarán convertidos en estos divertidos avatares de la compañía de mensajería fundada en 2011.

De acuerdo con Infobae, para poder llevar a cabo esta moderna iniciativa la compañía se alió con Universal “para crear una experiencia donde los usuarios estarán representados en sus avatares 3D que han creado previamente en la aplicación”.

¿Cómo acceder al concierto virtual de JLo y Maluma?

Los que estén interesados en pasar un rato diferente al ritmo de éxitos como On the floor y Parce, deberán estar atentos al evento pautado para el próximo 3 de febrero a las 8 p.m. ET.

Se debe ingresar mediante el sitio externo del concierto Marry Me Virtual Concert para luego iniciar sesión con sus datos usuales de Snapchat.

Ahí se redigirá a la famosa app de filtros de fotos y videos donde se podrá crear el bitmoji y disfrutar de la experiencia de 10 minutos, aproximadamente.

Conforme con la misma fuente, los fanáticos de Jennifer Lopez y Maluma “tendrán a su disposición una serie de herramientas interactivas durante el espectáculo que les permitirán iniciar la “ola” o activar un efecto de láser”, como parte del evento virtual.

Se espera que este tipo de iniciativas cada vez se popularicen mucho más como parte del metaverso que está creando Meta, la compañía de Mark Zuckerberg que busca unir universos físicos y digitales.