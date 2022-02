Carmen Villalobos cuenta porqué estuvo distanciada de Sebastián Caicedo

La reconocida pareja del mundo del entretenimiento conformada por los actores Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos es una de las más estables, sin embargo, los seguidores tanto de Villalobos como de Caicedo mostraron su preocupación durante los últimos días del 2021 ya que no se mostraron juntos por medio de las redes sociales.

En ese orden de ideas, la protagonista de ‘Café, con aroma de mujer’ utilizó su cuenta de Instagram para publicar por medio de una historia lo que realmente estaba sucediendo y así poder acabar con los rumores.

La razón tiene que ver con contagios por Covid -19, pues ambos resultaron afectados por el virus en momentos diferentes y por esta razón debían mantenerse alejados hasta superar la enfermedad. De hecho, Sebastián Caicedo estuvo en la ciudad de Miami; al momento de volver a Colombia dio un resultado positivo, razón por la cual tuvieron que distanciarse desde el 24 y el 31 de diciembre.

“Justo Sebastián saliendo del covid, entonces entré yo. A mí no me había dado, pero a Sebas ya y afortunadamente le fue “súper bien”. No les puedo mentir, no han sido días fáciles. Realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas”, afirmó la actriz.

Así mismo aseguró que los síntomas han sido bastante fuertes, y por esto, ha llegado a sentirse también baja de ánimo.

“El cuerpo queda muy apaleado e inmunológicamente. Tuve días pesados, donde el ánimo está por el piso, nunca he sufrido de depresión, pero estuve baja de nota”, agregó en el video publicado.