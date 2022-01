Evaluna Montaner no seguirá una tradición familiar con su hijo: “Es traumático”

Evaluna Montaner, hija del cantante Ricardo Montaner, está a la dulce espera de su primer hijo, junto con el cantante colombiano, Camilo Echeverry. La cantante y actriz habló sobre su embarazo en el podcast de Angie Romero.

En ese podcast, publicado a través de Amazon Music, Evaluna Montaner compartió algunas cosas sobre su embarazo, que a pesar de haberlo anunciado en octubre pasado junto a su esposo por medio de una canción, se ha mantenido muy reservado.

Lo poco que ha dicho al respecto, fue cuando le dio la noticia a su papá de que estaba embarazada, y ella dijo que se quedó en shock. Sin embargo, tanto Ricardo Montaner, como el resto de su familia, se alegraron y emocionaron mucho por ella y Camilo.

Además de que todos en su familia se refieren al bebé como “Índigo”, que por cierto, es el título de la canción que sacó junto a su esposo en honor al bebé. Pero todavía no se conoce su sexo, ni tampoco el tiempo que tiene exactamente de embarazo, aunque se calcula que dé a luz entre marzo y abril.

¿Cuál es la tradición familiar que Evaluna Montaner no piensa seguir?

Pues bien, Evaluna Montaner en el podcast, “En la Sala”, mencionó que hay una tradición familiar que cada año su familia lleva a cabo en todos los cumpleaños, y que a ella, en lo particular, no le hace nada de gracia.

Esta tradición consiste en empujar la cara del cumpleañero sobre el pastel. Aclaró que su familia ya no se lo hace, por respeto y consideración a ella, no obstante, lo siguen aplicando al resto de la familia.

“Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso” afirmó la joven.

Además, añadió: “Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan Happy Birthday, lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica”.

Por lo que, Evaluna Montaner, como futura madre, tomó la decisión junto a Camilo, de no hacerlo, y le pidió a sus familiares que también dejará de llevar a cabo esta tradición.

Para Camilo fue una sorpresa el embarazo de Evaluna Montaner

En varias entrevistas, Camilo, ha dejado claro que pese a siempre haber querido formar una familia, no esperaba hacerlo tan pronto, por lo que cuando su pareja, Evaluna Montaner, le dijo que estaba embarazada, la sorpresa fue enorme.

En una entrevista para Teleshow, Camilo dijo: “Siempre soñé con tener una familia, pero Índigo fue una sorpresa para mí”. Mientras que para la revista People compartió lo emocionado que estaba con el embarazo de su pareja.

“Viendo cómo crece cada día la pancita de Evaluna. Soñábamos con tener un bebé en nuestras vidas, pero no lo teníamos planeado. Llegó inesperadamente y ahora estamos preparándonos para su llegada”, sentenció el cantante.

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry contrajeron matrimonio hace casi dos años, específicamente el 8 de febrero del 2020. La boda se llevó a cabo en la ciudad de Miami, y tuvieron unos 350 invitados.

La pareja antes de casarse, llevaban 3 años de relación. Convirtiéndose en una de las parejas más estables y adorables de la farándula.

