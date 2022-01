Este fue el último mensaje de Cheslie Kryst que predecía su trágico suicidio

El mundo de la moda está de luto luego de que Cheslie Kryst, Miss Usa 2019, le pusiera fin a su vida el pasado domingo 30 de enero al caer del edificio Orion, de 60 pisos, ubicado en Nueva York.

Aunque aún se desconoce si se trató de un suicidio o un accidente, su último mensaje colgado en redes sociales podría haber sido una advertencia a lo que estaba por suceder.

Cheslie mantenía una vida que muchos desearía, era modelo, abogada ex atleta y corresponsal del programa de noticias de entretenimiento “Extra”, donde entrevistó a grandes celebridades como Lady Gaga y Taylor Swift.

A pocas horas de su muerte la modelo de 30 años habría dejado un mensaje como especie de despedida.

Sus fans se han mostrado consternados ante la situación pues días atrás lucia feliz haciendo lo que más le gustaba, modelando, viajando y trabajando.

Sus familiares la recordaron como una joven amable, feliz e inteligente que siempre estuvo dispuesta a ayudar a las personas que la rodeaban.

La famosa parecía ser una persona bastante preocupada por su salud mental y en octubre de 2019 pronunció en Facebook por el Día Mundial de la Salud Mental ofreciendo consejos sobre cómo lidió con el estrés.

“Hago mucho para asegurarme de mantener mi salud mental”, escribió. “Y lo más importante que hice fue hablar con una consejera. Es muy fácil hablar con ella. Ella me brinda excelentes estrategias, especialmente si estoy triste o feliz o si tengo un mes ocupado por delante. Cuando no estoy hablando con mi consejera, paso tiempo al final de cada día para simplemente relajarme”, agregó Kryst. “Desconecto, apago el teléfono, no contesto mensajes. Solo me siento y veo mis películas favoritas”, contó.

— Cheslie Kryst