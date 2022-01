El caso de Cheslie Kryst nos recuerda que la depresión es silenciosa y también se oculta detrás de una carrera exitosa

El mundo despertó el lunes 31 de enero con la impactante noticia que Cheslie Kryst, quien fue ganadora de Miss USA en 2019, presuntamente se suicidó lanzándose de un noveno piso en Nueva York.

Aunque todavía continúan las investigaciones policiales, todo apunta a que la joven se quitó la vida ya que se encontraba sola en la residencia y dejó una nota donde manifestaba la voluntad de que su madre heredara todas su pertenencias.

Esto sacudió al mundo del entretenimiento ya que se trata de una mujer de apenas 30 años con una carrera en ascenso, y que al menos de cara al público, se veía feliz y realizada profesionalmente.

Sin embargo, no es primera vez que celebridades toman este tipo de decisiones sumidos en una depresión que solo su círculo más cercano conoce, porque es una enfermedad silenciosa que se esconde detrás de una sonrisa y una apariencia perfecta.

De hecho, hace tan solo meses que la también abogada había sido animadora del Miss Universo 2021, era presentadora de un popular programa de entretenimiento que la llevó a ser nominada al Emmy y había cumplido su sueño en los reinados de belleza.

El lado oscuro en la vida de Cheslie Kryst

Aunque la vida de la guapa modelo de sonrisa brillante y rizos morenos parecía ir bien, de puertas adentro sus sentimientos parecían ser contrarios.

En su última actualización de Instagram publicada pocas horas antes de morir, escribió “Que este día traiga descanso y paz”, lo que ahora sus cercanos interpretan como una manifestación de lo que estaba sucediendo.

Su historia reabre la importancia de hablar de salud mental, de motivar a las personas a buscar ayuda y priorizar el autocuidado por encima de cualquier cosa, además de las graves consecuencias que puede traer el bullying.

Pese a que ella aseguró recibir apoyo de una terapeuta, también reveló que se le hacía difícil lidiar con la presión social y las críticas por su raza y apariencia física.

“Mi desafío ante lo establecido llamó la atención de los trolls, y no puedo contar cuántas veces he borrado comentarios en mis redes sociales que tenían emojis de vómito e insultos diciéndome que no era lo suficientemente guapa para ser Miss EE UU o que mi estructura muscular era en realidad un cuerpo de hombre”, aseveró una vez, de acuerdo con El País.