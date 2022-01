Mia Khalifa desmiente estar muerta con particular técnica: publicó un meme

Este fin de semana, los seguidores de Mia Khalifa temieron por la vida de la otrora estrella porno. Todo porque en su perfil oficial de Facebook apareció un mensaje “En memoria de” .

Eso llevó a que la noticia sobre la supuesta muerte de la joven de origen libanés fuera tema en redes sociales. Esto, a pesar de que ella publicó stories tras este “deceso”.

La cuenta de Facebook de la exactriz porno apareció con la leyenda “En memoria de...”, generando un revuelo entre sus seguidores.👇https://t.co/1P0bzkl549 — Publimetro (@PublimetroChile) January 29, 2022

Finalmente, y para dejar en claro que no ha dejado el plano terrenal, Mia Khalifa desmintió su muerte usando una particular técnica. Es así como publicó un meme.

En la foto dada a conocer en su cuenta de Twitter se ven dos imágenes de la comedia “Monty Python and the Holy Grail” en que se pide “Saquen a sus muertos” de las casas. Como respuesta, un hombre moribundo asegura “No estoy muerto aún, me siento bien”.