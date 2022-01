George Clooney se reúne con Julia Roberts para nueva película “Nos estamos divirtiendo como nunca”

“Tickets to Paradise” se titula la nueva comedia romántica que estará protagonizada por George Clooney y Julia Roberts. Actores que no comparten créditos desde el año 2016, cuando se estrenó “El maestro del dinero”.

En una reciente entrevista para Deadline, George Clooney habló sobre volver a actuar junto a Julia Roberts. Y dijo estar encantado de volver a trabajar con ella: “Nos estamos divirtiendo como nunca”.

Aseguró que la película es sumamente divertida y que todo el elenco es genial, que se la pasaron muy bien filmándola. Con respecto a sus personajes, George Clooney, compartió que tanto su personaje como el de Julia Roberts se harán maldades muy divertidas de ver.

“Ol Parker es un escritor y director realmente maravilloso, y nos escribió un guion” relató el actor. “Y en este, Julia y yo nos hacemos maldades pero de la manera más divertida”.

Asimismo, aseguró que la película tiene algo especial, porque es un film pasado de moda, de los que ya no se hacen. Y este será su primera comedia romántica desde 1996, cuando protagonizó “Un día muy especial”, junto a Michelle Pfeiffer.

George Clooney aceptó protagonizar “Tickets to Paradise” por Julia Roberts

George Clooney comentó que cuando le ofrecieron protagonizar “Tickets to Paradise”, que todavía está en producción, llamó a Julia Roberts para saber si ella aceptaría el papel.

“Justo en el momento en que terminé de leerlo, llamé a Julia y le pregunté: ‘¿Recibiste este guion?’ y ella respondió: ‘Sí’, y yo dije: ‘¿Lo harás?’ y ella me dijo ‘¿Tú lo harás?’ y yo le dije: ‘Sí, si tú lo haces’.”

Así que ambos acordaron protagonizar el proyecto. Y según palabras del propio actor, todo parece estar yendo de maravillas con la película.

“Julia está simplemente fantástica, y este actor maravilloso llamado Lucas Bravo, que es lo más divertido de la película, y ya sabes, Billie Lourd y Kaitlyn Dever. Es un elenco muy divertido, realmente divertido en todos los sentidos. Lo estamos pasando genial”, sentenció George Clooney.

Este es el motivo por el que George Clooney ya no hace tantas películas

Ha pasado un tiempo desde que el actor de 60 años ha salido en un film. Hace poco George Clooney reveló el motivo de ello a The Guardian: “ya no me ofrecen papeles tan buenos”.

Pero también aseguro que se encuentra en un momento de su vida en los que ya no tiene esa necesidad de seguir trabajando. Además, el verano pasado cuando cumplió los 60 años tuvo una conservación con su esposa, con quien tiene unos gemelos de 4 años de edad.

George Clooney le dijo a su esposa que aun podía saltar bien, sin dislocarse ni nada parecido, y que le gustaba hacer lo que hace, pero que no haría cualquier tontería por un papel, ya que tenía que asegurarse de seguir llevando una buena vida.

Aparte, de que últimamente ha preferido trabajar detrás de cámara, específicamente en la dirección. “The Tender Bar” es su más reciente trabajo, que está protagonizado por el actor Ben Affleck.

George Clooney dirige esta adaptación basada en las memorias del periodista J. R. Moehringer. Ben Affleck hace el papel de un padre sustituto que, mientras atiende un bar, se encarga de orientar a un niño que fue abandonado por su padre.

