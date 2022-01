“Yo quería que quedara anormal”: Yina Calderón al referirse a las cirugías a las que fue sometida recientemente

La empresaria Yina Calderón tuvo que ser nuevamente ingresada a la clínica en la noche del martes tras una recaída en su proceso post operatorio, por lo cual, su mamá se estuvo refiriendo por medio de las redes sociales a lo sucedido.

En sus últimas intervenciones quirúrgicas, Calderón aseguró que quería estar cada vez más cerca de su objetivo de parecer una “Barbie”, sin embargo en el momento se encuentra en un delicado estado de salud, confirmado por medio de sus historias de Instagram, eso sí, no dudó en aclarar que en los exámenes previos todo indicaba que su cuerpo se encontraba listo para los procedimientos.

“Mi cuerpo y mis exámenes, todo estaba bien para que me pudiera realizar las cirugías porque esto es de cuidado, mis cirugías eran complicadas. Por eso fue que yo armé todo el bololó, porque si hubiera sido una simple marcación o una lipo, me hubiera puesto yeso. Yo venía super juiciosa con mi faja de yeso y yo venía flaca de todo lo que me había comido en diciembre”, aseguró.

Bajo esta misma lógica, Yina aseguró que había invertido su tiempo y dinero para las cirugías debido a que quería ver un cambio realmente drástico en su físico.

“Cuando uno se opera uno quiere verse cambiado, que digan ‘juepucha, qué cambio’, ‘mírela como está de marcada’. Yo quería algo que quedara anormal, no sé qué piensen ustedes, pero someterse a este dolor y la platica, para que uno quede normal. Yo sí quería quedar anormal, pero ha sido muy complejo”, expresó.

Finalmente agregó que se está sintiendo mejor y se encuentra a la espera de la entrega de resultados de los exámenes médicos pertinentes.