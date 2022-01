Una nueva película colombiana llega a las salas de cine junto a Lina Tejeiro

El 27 de enero llegará a las salas de cine del país la nueva película del director y productor colombiano Dago García, ‘Un rabón con corazón’, que con un elenco de lujo busca hacer que todo aquel que vea el largometraje se pueda sentir cercano a la realidad de los colombianos que en su día a día tienen altas y bajas, e incluso, pueden hacerle “rabonadas” a los demás consciente o inconscientemente.

Esta es la historia de Cheo Martínez (Andrés Castañeda) un taxista amargado, asocial y poco querido por sus vecinos, al que le encanta hacerle la vida imposible al prójimo; como diríamos coloquialmente los colombianos, un “rabón”. Sin embargo, pasará algo que hará cambiar su desagradable actitud, Carolina Rico (Lina Tejeiro), será la encargada de hacer que este personaje cambie su concepción de la vida y de los demás, porque la única forma de combatir un rabón es con amor.

“Todo comenzará gracias a un plan organizado por los vecinos de Cheo, quienes con la intención de darle una lección a este Rabón buscan ayuda en Carolina, una bella bailarina que con sus encantos logrará que este hombre se enamoré. Pero como el que se enamora pierde, no todo será color de rosa ni cuentos de hadas, todo puede cambiar y esta parejita pasará por buenos y malos momentos, y los planes de los vecinos no terminarán tal y como se tenía planeado”, indica la sinopsis de la película.

La película es protagonizada por Andrés Castañeda y Lina Tejeiro quienes estuvieron hablando con PUBLIMETRO previo al estreno del filme, el cual, también hará parte del catálogo de la plataforma Amazon Prime Video.

“Me siento muy feliz de volver al cine, aunque yo ya había hecho una peli hace muchos años. Es la primera vez en la que voy a tener un personaje importante, por decirlo así. Un protagónico. Estoy feliz de verme en la pantalla grande. No tengo recuerdos de haberme visto en la primera, así que esta es como mi primera vez”, afirma Lina Tejeiro al referirse a su regreso al cine de la mano de Dago García producciones.

Por su parte, Andrés Castañeda tendrá el papel principal dentro del largometraje, de hecho, con solo conocer el título de la producción uno puede imaginar hacia dónde irá encaminada. No obstante es él mismo quien se encarga de hacernos comprender, de mejor manera, que todos, aunque queramos negarlo, tenemos un poco de esta característica “rabona” en nuestro ser.

“Estoy contento, siempre trabajar es lo que nos gusta en nuestros oficios. Me encuentro muy contento. Ahora, creo que todos tenemos un ‘rabón’ por dentro, nos vamos a ver identificados de una u otra forma porque este país y esta ciudad le saca a uno la rabonada jaja y lo lleva a uno a un límite, y el tráfico es lo de menos, el gobierno nacional, todo… después de la rabonada entra la frustración y la rabia que de hecho, ya la conocemos todos. Así que este no es un personaje para juzgar, es entender que todos tenemos un poco de él en nuestra personalidad. Todas, todos y todes tenemos esa característica en algún lugar”, señala Andrés Castañeda hablando de su personaje ‘Cheo’.

Una de las cosas que más ha llamado la atención es el título de la película: ‘Un rabón con corazón’. Las producciones de Dago siempre se han caracterizado por querer plasmar la realidad de miles de colombianos en sus distintos escenarios de vida, así que aprovechando el momento, quisimos conocer si Lina, se considera a si misma como una “rabona”.

“En este momento de mi vida ya no me considero ‘rabona’, pero si lo fui de chiquita. Era súper competitiva con mis hermanos, mis primitos… no sabía perder. Incluso, aún hay días en los que se me sale la rabonada como cuando voy de afán en el tráfico, me piden paso y no los dejo pasar; pero ahí es cuando reflexiono y digo “ve y ¿por qué no lo dejé pasar?” Entonces si. A veces soy rabona pero trato de no serlo”, confirmó Tejeiro.

Entre los actores que participan en la película también se destacan los nombres de Juan Pablo Barragán, Álvaro Bayona, Carmensa Cossio, Ana Jaraba, Julio Pachón, Lina Castrillón, Diana Belmonte y Manuel Navarro.

Así que la invitación está para que desde el 27 de enero se acerque a todas las salas de cine del país y conozca la historia de ‘Cheo’, un “rabón” que hará a más de una persona reflexionar sobre su actuar y darse cuenta que, a veces, bajar la guardia y hacer un llamado a la tolerancia puede ser la mejor salida para todos y que el cambio, en definitiva, empieza por uno mismo.