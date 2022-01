Daneidy Barrara nuevamente usa sus redes sociales para ser tendencia, pero esta vez, para quejarse sobre la ‘atacada’ que está teniendo con la Dian.

En esta oportunidad Daneidy Barrera arremetió contra la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) porque, según ella, la están robando el dinero de su cuenta bancaria.

“Amiga estoy atacada con la Dian. Estoy trabajando todos estos días super duro porque la Dian me dijo necesito que me pagues mil millones de pesos, me dolió hasta el alma amiga”, mencionó en el video.

Además señaló que sacó toda el dinero del banco y lo guardará en su casa, esto lo mencionó a modo de broma y mostrando unos fajos de billetes.

Además, se mostró impresionada y añadió que en abril tendría que pagar otros 2.600 millones. “O sea, entre más venda, más plata me quitan”, manifestó.

La indignación de ‘Epa Colombia’ por tener que pagarle a la Dian