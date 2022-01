Desde que se confirmó que la relación entre ambas se había tomado un tiempo, al parecer por dudas que habían por parte de Daneiydi.

Además la misma Diana confirmó que sí se habían tomado un tiempo mediante un video en redes sociales “Sí, primero sí nos dimos un tiempo. Segundo, no fui yo quien le pidió un tiempo a ella, fue ella la que me pidió tiempo a mí y pues tercero, no obligo a nadie a estar a mi lado, ella me conoce, estoy con ella desde hace mucho tiempo, sabe quién soy y yo sé la clase de mujer que soy”, aseguró Diana en ese momento.

Sin embargo, una publicación de un amigo cercano de ambas fue clave para confirmar que ya estarían de nuevo juntas debido a una foto que subió en sus redes sociales “Se aman mucho”, adjuntando una foto junto a ellas, agregando un “reconciliación”, dentro de la misma fotografía.

‘Epa Colombia’, y Diana Celis ya se habrían reconciliado según amigo cercano de la empresaria