“Este es solo el inicio de la fundación que quiero hacer en conjunto con mi mamá”, Yeferson Cossio reparte 200 almuerzos a personas en condición de calle

Yeferson Cossio ha llamado la atención en redes sociales por sus particulares bromas pasadas de tono y por compartir detalles de los proyectos en los que viene trabajando, además de detallar lugares de sus viajes y vida personal.

Esta vez el instagramer compartió un valioso momento donde se ve junto a su mamá y cercanos organizando la entrega de 200 almuerzos para personas en condición de calle con ingredientes de alta calidad.

“Ojalá les haya dado fuerzas para continuar, ojalá un plato de comida deliciosa (no fue comida básica) les haya recordado que afuera del mundo de las drogas hay un mundo maravilloso que los espera. Repartimos 200 almuerzos a personas en situación de calle, este es solo el inicio de la fundación que quiero hacer en conjunto con mi mamá, ella dice que no piensa morir sin rehabilitar y darle mejores condiciones de vida a miles de habitantes de calle. Que orgullo ser su hijo.”, mencionó en la descripción del video.

Por supuesto sus seguidores no dudaron en dejarle mensajes positivos en el video por tan novle gesto y proyecto en mente “Cuando les devuelve uno a uno la fe en la humanidad... Creo que cada uno de nosotros a través de tus vídeos hemos aprendido que todo se puede”, “Eres lo maximo, personas como tu y tu mami le hacen falta a este mundo”, “Me quedo sin palabras y se me llana el corazón de orgullo al saber que sin importar la situaciones estas dando y aportando a los que no tienes eres un ser humano tan maravilloso y tan noble.”

¿Qué opina de la iniciativa de Yeferson junto a su madre?

